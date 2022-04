Kanada ruší obmedzenia pri darovaní krvi pre homosexuálnych mužov

OTTAWA - Kanada ruší zákaz, na základe ktorého nemohli darovať krv muži, ktorí mali v posledných troch mesiacoch pohlavný styk s iným mužom. Namiesto toho sa bude u všetkých darcov - bez ohľadu na pohlavie alebo sexuálnu orientáciu - preverovať, či ich sexuálnej správanie nespadá do vysokorizikovej kategórie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

"Na základe nového systému preverovania (darcov krvi) predstaví Kanadská transfúzna služba dotazník, ktorým sa bude preverovať sexuálne správania všetkých darcov krvi a plazmy," uviedlo vo štvrtkovom vyhlásení kanadské ministerstva zdravotníctva.

Podľa nových pravidiel nebude môcť v Kanade darovať krv nikto, kto mal v posledných troch mesiacoch análny styk s novým sexuálnym partnerom. Uvedené zmeny by mali vstúpiť do platnosti 30. septembra. "Ide o míľnik na ceste k inkluzívnejšiemu systému darovania krvi," uvádza kanadské ministerstvo zdravotníctva. Obmedzenia pre darovanie krvi pre homosexuálnych a bisexuálnych mužov boli zavedené v 80. a 90. rokoch minulého storočia v súvislosti so šírením ochorenia HIV/AIDS. Úplný zákaz pre darcov z tejto skupiny zaviedli v Kanade v roku 1992 po tom, keď sa v krajine nakazili vírusom HIV po transfúzii tisíce ľudí.

Postupne sa tento zákaz zmierňoval, až sa napokon od roku 2019 od homosexuálnych a bisexuálnych mužov, ktorí chceli darovať krv, vyžadovala len trojmesačná sexuálna abstinencia. Opatrenie bolo podľa Reuters odôvodňované tým, že u mužov, ktorí majú sexuálny vzťah s inými mužmi, existuje vyššia prevalencia HIV. Obhajcovia ľudských práv i mnohí medicínski experti však upozorňujú na to, že ide o zastaralý a stigmatizujúci predpoklad, ktorý neodráža súčasnú situáciu.

K podobnému uvoľneniu pravidiel pri darovaní krvi pristúpili v posledných rokoch aj Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Izrael, či Británia. Podľa výskumov, na ktoré sa vo svojom vyhlásení odvolalo aj kanadské ministerstvo zdravotníctva, je riziko nákazy vírusom HIV pri krvnej transfúzii v súčasnosti veľmi nízke a môže k nemu dôjsť asi pri jednom z 20,7 milióna prípadov.