VIDEO Absurdné obvinenie ruskej propagandy: V Mariupole vraj objavili sídlo LGBT!

Ruská propaganda sa opäť prejavuje v plnej sile. Prezident Vladimir Putin najprv oznámil údajné zmarenie atentátu na kontroverzného moderátora podporujúceho Kremeľ Vladimira Solovjova. U údajných atentátnikov mali Rusi nájsť oblečenie s hákovým krížom, obrazy nacistického vodcu Adolfa Hitlera, ale aj hry známej ságy The Sims.

Teraz prichádzajú ruské médiá s ďalším "úlovkom". Reportér štátnej ruskej televízie Kanál 1 našiel v Mariupole podľa svojho tvrdenia plátno s pentagramom (satanistický znak). Ďalším objavom mal byť kalendár s obrázkami LGBT osôb, informuje Rusov HLS. Moderátor televíznej stanice Ruslan Ostašek sa svojho kolegu pýtal, čo v Mariupole zostalo po "verbeži, ktorá sa usadila v Azovstale". Reportér, ktorý má byť údajne na mieste, reagoval, že ruské jednotky objavili v meste ústredie gayov a lesbičiek. "Na Mitropolitskej ulici sme našli dvojposchodový dom, kde sídli organizácia pre netradičné orientácie. Gayovia, lesby a všetko, na čo si spomeniete," odvetil.

На Первом канале рассказали, что в Мариуполе российские войска обнаружили штаб геев и лесбиянок, который контролировал ЛИЧНО ДЖО БАЙДЕН И КОНГРЕСС США!



Шах и мат! pic.twitter.com/CEY4SLGtdz — Сталингулаг (@StalinGulag) April 26, 2022

Okrem toho poznamenal, že toto "ústredie" dokonca spadá priamo pod prezidenta USA Joea Bidena a celý americký Kongres. Na budove je viditeľná pamätná doska s označením tejto organizácie, údajne pod patronátom úradu amerického prezidenta.

Homosexualita v Rusku

Ruské médiá podporované Kremľom sa pravidelnými príspevkami snažia Ukrajincov a ich spojencov zobrazovať ako najhoršiu skupinu ľudí. Označujú ich za nacistov, poprípade LGBT osoby. LGBT komunity to v Rusku nemajú vôbec ľahké. Homosexualita bola v krajine až do konca 90. rokov považovaná za duševnú chorobu. V súčasnosti to už tak nie je, ale vedenie štátu stále odstavuje homosexuálov na okraj spoločnosti.