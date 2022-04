Vzťahy medzi USA a Ruskom sa môžu ešte zhoršiť: Sankcie na Putinovu priateľku by mohli brať osobne

"Pokračujeme v prehodnocovaní sankcií," odpovedala v pondelok Psakiová na otázku, prečo sa ešte nestala ich terčom aj bývalá ruská gymnastka a neskôr politička Kabajevová. "Samozrejme, že sme už (v súvislosti s ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine) sankcionovali prezidenta Putina, ale aj jeho dcéru a najbližších priateľov a budeme pokračovať v prehodnocovaní ďalších," dodala hovorkyňa Bieleho domu.

Podľa CNN sa čoraz väčšmi množia výzvy na sankcionovanie tejto 38-ročnej bývalej olympijskej víťazky v modernej gymnastike, ktorá je podľa nepotvrdených správ médií aj matkou jeho troch detí, narodených v rokoch 2015-19. Sankcie už boli uvalené na dve Putinove dospelé dcéry. Ruský prezident je známy tým, že si osobný život veľmi stráži a verejne sa nikdy neprihlásil k partnerskému vzťahu s "tajnou prvou dámou" Ruska, ako Kabajevovú nazývajú ruské i zahraničné médiá, konštatuje CNN.

Ako uvádza denník Wall Street Journal, americkí predstavitelia neuvalili na Kabajevovú sankcie pre obavy, že by to Putin považoval za osobný útok. Bolo by to považované za "takú osobnú ranu pre pána Putina, že by to mohlo ďalej eskalovať napätie medzi Ruskom a USA", napísal denník.