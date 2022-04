Potopenie ruského krížnika Moskva môže byť zlým znamením: Katastrofa pre americké námorníctvo?!

Ak podporujete obrancov Ukrajiny, je ťažké z toho nemať isté zadosťučinenie, napísal spravodajský server The Week. Ale pravdou je, že aj americká flotila môže byť zraniteľnejšia, než si ľudia myslia. Už niekoľko rokov, počnúc dvoma rôznymi zrážkami lodí, do ktorých boli v roku 2017 zapletené vojenské plavidlá USS John S. McCain a USS Fitzgerald, sa objavujú správy, ktoré naznačujú, že americké námorníctvo je preťažené, prepracované a nedostatočne udržiavané. V konečnom dôsledku sa preto naskytá otázka, či sú ešte USA schopné brániť svoje teritóriá vo svetovom oceáne.

Zviazané ruky

Februárová správa amerického vládneho kontrolného úradu GAO uvádza nepekné podrobnosti o tom, ako sa personál námorníctva stretáva s problémami udržať lode v prevádzke. "Členovia posádok lodí uviedli, že na niektoré náhradné diely, akými sú elektrické bezpečnostné zariadenia, čakajú už najmenej dva roky. Podobné problémy majú so zháňaním ďalšieho materiálu (filtre, špeciálne druhy oleja a ochranné odevy). Desať zo šestnástich posádok lodí uviedlo, že sa uchýlili ku 'kanibalizácii' dielov. Začali odoberať funkčné diely z iných lodí," uvádza GAO.

Amerika síce disponuje námorníctvom, ktoré je považované za najsilnejšie na svete (Čína má najväčšie, ale mnoho jej lodí je menších), no do istej miery je zjavne krehké. A práve to je problém. "Americké námorníctvo je na pokraji strategického bankrotu," napísal vlani Christopher Dougherty, bývalý námestník ministra obrany. "Jeho flotila nie je dostatočne veľká na to, aby spĺňala každodenné globálne požiadavky na námorné sily. Kvôli opakovanému nasadeniu a zaostávaniu v údržbe nie je flotila dostatočne pripravená na to, aby tieto požiadavky bezpečne splnila."

Stará pre moderný svet?

"Chrbticu" americkej vojnovej flotily nahradili bojové lietadlá. V súčasnosti sa však objavujú pochybnosti o tom, či americká flotila nie je až príliš založená na výrobe lietadlových lodí, ktoré sú zraniteľné voči novej generácii čínskych protilodných balistických striel.

USA sa učia, že obrovská prevaha ich ozbrojených síl nemusí byť vždy tak ohromujúca. Potopenie krížnika Moskva je znamením, že by taká lekcia mohla postihnúť aj americké námorníctvo. V konečnom dôsledku by to mohlo mať katastrofálne následky.