Otrasná spoveď tínedžerky (16) z Ukrajiny: Znásilnil ma ruský vojak, aj keď som tehotná!

Ukrajinská tínedžerka svoj príbeh vyrozprávala nemeckému denníku Bild. Dedinu Krasnivka v Chersonskej obasti Rusi obsadili 13. marca. Daša sa aj s rodinou ukrývala v pivnici. Ale prišla chvíľa, keď musela vyjsť do domu pre jedlo a tak ju objavili. "Spočiatku boli normálni, potom ale v dedine našli vodku a začali piť. Následne začali hľadať mladé ženy, niektorí aj babičky. Ženy sa pred agresormi skrývali v pivniciach," opísala počínanie ruských vojakov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP/Alexei Alexandrov

V ten večer, ako ju napadli, išla z pivnice. Tam sa ukrývala so svojou matkou, troma bratmi a sestrou. Jeden opitý vojak si ju vybral a matku prepustil. "Hovoril so mnou a zrazu mi povedal, nech sa vyzlečiem. To som odmietla. Tak sa mi začal vyhrážať, že ma zastrelí, a tak som súhlasila." Podľa dievčaťa sa ho druhý vojak snažil zastaviť, ale jeho opitý spolubojovník začal svoju obeť obchytkávať.

"Povedal mu, aby sa ma nedotýkal, bol triezvy. Ten, ktorý ma odvádzal, bol opitý a držal samopal. Keď na mňa začal útočiť, ten triezvy odišiel so slovami, že sa o polhodinu vráti," uviedla Daša s tým, že vojakovi povedala, že má len 16 rokov a že je tehotná. "On však odvetil, že sa v tejto fáze dieťaťu nič nestane. Potom ma začal obchytkávať. Bránila som sa, začal ma ale škrtiť a znova sa vyhrážať." Celé to trvalo polhodinu, potom jej kázal sa obliecť a odviedol ju do domu, v ktorom býval.

Galéria fotiek (3) Vojnou zničená Ukrajina

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexei Alexandrov

V momente, keď sa Dašu pokúšal vojak opiť a znova znásilniť, tak prišli jeho kolegovia. Dievčinu odviedli domov a sľúbili, že vec vyriešia a vojaka možno aj zastrelia. Po troch dňoch násilníka priviedli k Ukrajinke, aby ho s ňou konfrontovali, ale on všetko poprel. Ruskí vojaci sa neštítia ničoho. V Krasnivke mali znásilniť aj 78-ročnú babičku.