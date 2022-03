Európu zaplavuje nová pliaga: Invázia agresívnych sršňov, takto sa zachovajte, keď ich objavíte

Útočný a dravý sršeň ázijský, ktorý sa špecializuje na lov včiel, pochádza z juhovýchodu Ázie. Do Európy prenikol v roku 2004, kedy bol prvýkrát pozorovaný vo Francúzsku. V nasledujúcich rokoch sa rozšíril do ďalších štátov. "V roku 2010 bol nájdený na severe Španielska v oblasti Navarra a následne sa šíril západne až do oblasti Galície, kde boli prvé hniezda objavené v roku 2012. Na území Portugalska ázijského sršňa odhalili v roku 2011," uviedol Jan Brus z katedry geoinformatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V súčasnosti sa sršne ázijské šíria hlavne v Španielsku, Portugalsku a vo Francúzsku, v oblastiach bližšie k Atlantickému oceánu. V Nemecku či Veľkej Británii bol ich výskyt zatiaľ zaznamenaný ojedinele a hniezda boli rýchlo zlikvidované.

V španielskej Galícii alebo v Portugalsku sa výskyt týchto sršňov za niekoľko málo rokov stal významným faktorom úhynu včelstiev i nižšej produkcie medu. "Nálety sršňa likvidujú celé včelnice, obsahujúce aj niekoľko desiatok včelstiev. Včelstvá síce môžu do istej miery útokom čeliť, ale za cenu zníženého výnosu medu a rozvoja včelstva, pretože sršne veľmi obmedzujú letovú aktivitu včiel a tým prínos peľu a sladiny," doplnil Jiří Dani z katedry biochémie.

Odborníci poukazujú na možnosť, že sa sršeň ázijský dokáže prispôsobiť aj stredoeurópskym podmienkam natoľko, že tu bude schopný prezimovať. Pomôcť v boji s týmto invázívnym druhom môžu laici, ktorí si na záhrade či v prírode všimnú podozrivo vyzerajúce sršne alebo hniezda. Tie je potrebné vyfotiť a potom zaslať včelárskym expertom alebo pracovníkom veterinárnej správy.

Hniezda je nutné zlikvidovať skôr, než kolónie sršňov ázijských na sklonku leta vyprodukujú pohlavných jedincov. Pre včelárov budú postupne vznikať rôzne materiály, aby sa zvýšila ich informovanosť a nedochádzalo k zbytočnej likvidácii sršňa obyčajného, ktorý je pre ekosystém prospešný. Sršeň ázijský má skôr čierne sfarbenie a vyznačuje sa širokým oranžovým pruhom na zadočku a tenkým žltým prúžkom na prvom zadočkovom článku. Meria 17 až 32 milimetrov. Naproti tomu sršeň obyčajný má prevažne svetlo žltý zadoček s čiernymi pruhmi. Hlava je spredu žltá a zhora červená. Robotnica meria 18 až 23 milimetrov.