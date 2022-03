Prognóza exšéfa CIA: Scenáre, ako sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine, toto Západ nepoteší

RÍM - Vojna na Ukrajine vstúpila do veľmi nepredvídateľnej fázy a scenárov vývoja bojov je mnoho. Talianskemu denníku Corriere della Sera to povedal americký generál a bývalý šéf Ústrednej spravodajskej služby (CIA) David Petraeus.

Kľúčové sú podľa neho boje o Mariupol či dodávky zbraní Ukrajine. Zásadná pre obe strany bude schopnosť zaručiť zásobovanie, prísun zbraní a nadobudnutie nových vojenských kompetencií, tvrdí americký generál v rozhovore.

Galéria fotiek (4) David Petraeus

Zdroj: TASR/AP Photo/Chuck Burton

Podľa neho teraz nemožno vylúčiť žiadny scenár bojov, od zdĺhavého krvavého konfliktu až po možnosť, že jedna z bojujúcich strán získa zásadnú prevahu. Americký generál sa domnieva, že je teraz "o niečo málo pravdepodobnejšie", že výhodu získajú Ukrajinci. V bojoch ukázali odhodlanosť, iniciatívu a kreativitu. "Ale nebolo by opatrné vylúčiť, že sa Rusko poučí z veľkého množstva chýb, ktorých sa dopustilo vo všetkých oblastiach," uviedol Petraeus s tým, že by sa ruským jednotkám mohlo podariť narušiť ukrajinskú obranu.

Podľa amerického generála bude pre obe strany zásadná schopnosť "zaručiť zásobovanie a prísun zbraní, nájsť náhradu za straty a nadobudnúť nové zručnosti". Nový impulz ruskej invázii by mohlo dať dobytie Mariupolu, vďaka čomu by Rusko mohlo výrazne zlepšiť zásobovanie svojich jednotiek. Úspech by navyše mohol zvýšiť bojové naladenie ruských vojakov a uvoľniť množstvo jednotiek.

Galéria fotiek (4) Zničené trosky administratívnej budovy v meste Mykolajiv

Zdroj: Twitter/NEXTA

"Nie je múdre vylúčiť, že sa Ukrajincom podarí Rusov odraziť a poraziť ich aspoň v časti krajiny," uviedol americký generál s tým, že s týmto výsledkom zatiaľ veľmi nepočíta. Kľúčové budú podľa neho dodávky zbraní ukrajinským jednotkám zo zahraničia, a to vrátane protivzdušných systémov S-300 či 9K37 Buk, ktoré môžu zasiahnuť aj vysoko letiace ciele. "Dúfam, že okolité krajiny pomôžu Ukrajine s lietadlami, a to potichu, bez vyhlásenia," povedal talianskemu denníku Petraeus. Medzi faktory, ktoré môžu konflikt predĺžiť, sú podľa Petraeusa príchod teplejšieho počasia a rozbahnený terén, ktorý sťaží pohyb ruských mechanizovaných jednotiek.