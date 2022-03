Prezidentka podpíše lex Ukrajina: Tvrdí, že to nebude na úkor chudobných

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok poobede podpíše zákon lex Ukrajina. Dostala podľa svojich slov garanciu, že to nebude na úkor ľudí, ktorí sú biedni alebo čelia chudobe. Avizovala to na tlačovej konferencii s lotyšským prezidentom Egilsom Levitsom.

Hlava štátu ešte v piatok (25. 3.) informovala, že zatiaľ nepodpísala lex Ukrajina. Trvala na úprave vyhlášky k zákonu tak, aby boli ľudia zo Slovenska ochránení pred vypovedaním z nájmu. O požiadavke hovorila aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).

Poslanci Národnej rady SR minulý týždeň schválili zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Parlament o takzvanom lex Ukrajina rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Okrem iného upravuje príspevok za ubytovanie odídencov a súvisiace podmienky, ktorý má byť súhrnne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností. Vyplácať sa má cez obec.

Slovensko i Lotyšsko jednoznačne stoja pri Ukrajine

Slovensko i Lotyšsko jednoznačne stoja pri Ukrajine, pretože má plné právo brániť sa voči invázii Ruska. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla po pondelkovom rokovaní s lotyšským prezidentom Egilsom Levitsom. Témou stretnutia v Prezidentskom paláci bolo aj posilňovanie východnej hranice NATO a boj proti dezinformáciám.

"Slováci aj Lotyši majú historicky priamu skúsenosť s ruskou inváziou, teda so sovietskou okupáciou, ale rovnako zdieľame skúsenosť aj s ruskou propagandou. Je to veľká výzva pre obe krajiny," skonštatovala Čaputová. S Levitsom si vymieňali skúsenosti, ako pristupovať k boju s dezinformáciami tak, aby bola chránená sloboda slova, no aj bezpečnosť krajiny. Zhodli sa na potrebe regulácie na národnej a európskej úrovni.

Hoaxy a dezinformácie podľa Levitsa ohrozujú demokraciu a jej základy. "Lotyšsko už podniklo konkrétne kroky. Nedávno sme zakázali vyše 70 ruských propagandistických kanálov či programov a zdrojov cez internet," poznamenal.

Galéria fotiek (2) Zuzana Čaputová a lotyšský prezident Egils Levits

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

"To, čo považujeme obe strany za absolútne dôležité, je čo najskoršie nastolenie mieru," zdôraznila prezidentka v súvislosti s vojnou na Ukrajine. So svojím lotyšským partnerom sa podľa nej zhodli na správnosti doterajšieho postupu v rámci pomoci Ukrajine. Obe krajiny podporujú tiež tvrdé sankcie voči Rusku.

Levits podotkol, že závery mimoriadneho samitu NATO predpokladajú zintenzívnenie pomoci NATO voči Ukrajine. Aliancia podľa neho musí tiež brať do úvahy aj to, že Bielorusko už nemožno považovať za nezávislú krajinu. Myslí si, že bude potrebný špeciálny tribunál, ktorý by umožnil trestne stíhať vojnové zločiny na Ukrajine. Lotyšský prezident sa v pondelok stretne aj s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) a premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).