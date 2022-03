Summit EÚ má za cieľ nájsť riešenia v energetike, ktoré neohrozia občanov, uviedol Heger

BRUSEL - Lídri EÚ sa v rámci diskusií o energetike snažili dospieť k riešeniam, ktoré najviac ochránia záujmy občanov. Uviedol to v piatok slovenský premiér Eduard Heger po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli. Piatok, druhý deň summitu, bol zameraný na energetiku a na snahy Európskej únie čeliť narastajúcim cenám energií, ako aj na ambície čo najrýchlejšie sa odstrihnúť od dodávok energetických surovín z Ruska.

Slovensku sa podľa neho podarilo do záverov dostať viacero návrhov, hlavne aby sa zohľadnil energetický mix každej členskej krajiny. Slovensko totiž ráta s jadrovou energiou a každá krajina by si mala zvoliť taký nástroj, ktorý jej pomôže zvládnuť situáciu v energetike. Premiér zopakoval, že SR je na tom lepšie ako niektoré iné krajiny EÚ, lebo sa podarilo zabezpečiť regulované ceny plynu na tento rok a regulované ceny elektriny do roku 2024, čo občanom pomôže ušetriť až 500 eur ročne.

Heger na summite uviedol, že Slovensko chce byť zodpovedným partnerom pri tranzite plynu alebo ropy, aj za situácie, ak sa zmení doterajší tok dodávok energonosičov. Výzvy na solidaritu podľa neho zazneli pri diskusiách o napĺňaní európskych zásobníkov plynu. "Všetci si uvedomujeme, že sme v tom spolu a preto sme podporili myšlienku spoločných nákupov," povedal Heger. Dodal, že je to variant, ktorý členským krajinám ušetrí peniaze. Piatkové rokovania lídrov trvali nečakane dlho a viazli na tom, že každá krajina prišla na summit so svojimi závermi a tie sa študovali v snahe dospieť k jednote názorov.

Galéria fotiek (2) Eduard Heger

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Európska komisia navrhla sériu opatrení

Európska komisia pred summitom navrhla sériu opatrení v oblasti energetiky. Heger konštatoval, že lídri tento súbor na summite neschvaľovali. Snaha bola dostať do záverov všetky opatrenia, ktoré by mohli členské štáty využiť aj vzhľadom na svoje špecifiká. "Sme jednotný trh, máme nejaké pravidlá a tieto závery pomôžu k tomu, aby sme mohli pravidlá trhu trochu uvoľniť," vysvetlil. EK závery summitu premietne do nového legislatívneho balíka s odporúčaniami ako implementovať nové opatrenia.

V piatok sa zrodila aj dohoda medzi EÚ a USA o dodávkach skvapalneného plynu. Tohoročné objemy sú 15 miliárd metrov kubických a neskôr 50 miliárd každý rok. Ceny nie sú zatiaľ známe, podľa Hegera je však dôležité, že USA sa zaviazali, že chcú byť zodpovedným a korektným partnerom. Únia po odpojení dodávok z Ruska bude potrebovať oveľa viac dodávok z USA, súčasná infraštruktúra to však nedovoľuje.

"Dôležité je dohodnúť s Američanmi kontrakty tak, aby to neviedlo k výkyvom cien," povedal Heger. Za dobré považuje, že USA uviedli, že sú v tomto na strane EÚ a chcú byť "rozumným partnerom", aby pomohli Európanom eliminovať dopady odrezania sa od dodávok z Ruskej federácie. "Dnes sa všetko rodí. Určujeme základné princípy, na ktorých sa budú dohadovať jednotlivé objemy a dodávky," konštatoval Heger.