Ukrajinská športovkyňa Mahučichová: Ráno ma zobudili bomby, v pivnici som strávila niekoľko dní

Galéria fotiek (3) Jaroslava Mahučichová

Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic

BELEHRAD - Ukrajinka Jaroslava Mahučichová po zisku halového svetového titulu v skoku do výšky myslela na svoju rodinu a okupovanú vlasť. Keď ju 24. februára doma v Dnipre zobudili nad ránom ruské bomby, strávila niekoľko dní v pivnici a atletika bola to posledná, na čo myslela. Nakoniec sa vydala do Belehradu, aby bojovala tými najsilnejšími zbraňami, ktoré má.