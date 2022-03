Pre VIDEÁ s ruskými vojakmi sa na Ukrajinu valí kritika: Prišla výzva od Human Rights Watch

PARÍŽ - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vyzýva ukrajinských predstaviteľov, aby prestali zverejňovať videá so zajatými ruskými vojakmi, keďže je to v rozpore so Ženevskými konvenciami o dôstojnom zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, informujeme podľa správy agentúry AFP.