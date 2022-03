Minister obrany USA po stretnutí s Naďom: Žiadna light verzia VOJNY neexistuje! Jasné stanovisko k bezletovej zóne

Už cez víkend premiér Eduard Heger nevylúčil, že témou rozhovoru by mohla byť aj dodávka systému S-300 na Ukrajinu. Slovensko však nemôže poskytnúť protivzdušný systém bez náhrady. Od USA by sme mohli dostať pravdepodobne raketový systém Patriot. Americký minister obrany Lloyd Austin sa najprv stretne so slovenským šéfom obrany Naďom.

Aktualizované 16:02 Austina teraz čaká stretnutie s prezidentkou Čaptovou.

Aktualizované 16:00 Témou rokovania bolo aj zabezpečenie vzdušného priestoru SR do nasadenia stíhačiek F-16, ktorých dodanie sa oneskorí.

Aktualizované 15:57 "Spolupracujeme s USA a s ostatnými spojencami na možnosti darovať S-300 Ukrajincom. Sme ochotní to spraviť, ak budeme mať adekvátnu náhradu. Jediný adekvátny systém je S-300. Ak by sme ho darovali, vznikla by bezpečnostná medzera v NATO. Mojou prvoradou úlohou je zabezpečiť bezpečnosť ľudí na Slovensku. Momentálne nemáme vyhlásenie, ktoré by sme mohli oficiálne publikovať. Potrebujeme náhradu, ktorou by sme mohli tento systém na čas nahradiť," povedal Naď na to, či je Slovensko ochotné dať systémy S-300 Ukrajine.

Aktualizované 15:54 Systémy, ktoré používajú Rusi, proti nim zatiaľ Ukrajinci nevedia bojovať. "Ukrajina bude čoraz viac využívať raketové systémy, prípadne rakety s plochou dráhou letu," uviedol Austin.

Aktualizované 15:53 "Našim cieľom je a bude, aby sme ich naďalej podporovali v tom, čo im funguje. Rozprávame sa s viacerými partnermi a spojencami, aby sme sa uistili, že im dáva čo najviac spôsobilosti tak ako vieme, aby sme čo najviac pomohli Ukrajincom. Oslovíme viacerých partnerov, aby sme zistili, čo im je potrebné ponúknuť," povedal Austin na adresu systémov S-300 s tým, že aktuálne k tomu nie je jasné stanovisko.

Aktualizované 15:51 "Keby sme mali vytvoriť bezletovú zónu, znamenalo by to, že by sme sa dostali do vojenského konfliktu s Ruskom. A to sa nesmie stať," povedal Austin na margo opätovnej výzvy ukrajinského prezidenta Zelenského na zavedenie bezletovej zóny. "Neexistuje niečo také ako light verzia bezletovej zóny či light verzia vojny s Ruskom. Bezletovú zónu nebudeme zavádzať," uviedol minister obrany USA.

Aktualizované 15:49 Obaja ministri ocenili bilaterálne rokovania medzi krajinami. "Oceňujem, že Slovensko je náš blízky partner a oceňujeme aj humanitárnu pomoc Ukrajine," povedal Austin.

Aktualizované 14:56 Tlačovka sa očakáva okolo 15:30.

Aktualizované 14:13 Medzi ministrami USA a SR sa začali rokovania.

Aktualizované 13:53 Minister obrany Jaroslav Naď sa stretne so svojím americkým náprotivkom.

Aktualizované 13:50 Ako prvý prijme americké ministra obrany Lloyda Austina slovenský šéf obrany Jaroslav Naď. Následne sa stretne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a svoju návštevu ukončí u premiéra Eduarda Hegera.

Aktualizované 13:40 Minister obrany Naď sa ešte pred stretnutím s Austinom stretol so svojím slovinským náprotivkom Matejom Toninom. V rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO by na Slovensku malo pôsobiť do 200 slovinských vojakov. Schválený mandát sa tak má upraviť, keďže hovorí o stovke vojakov Slovinska.

Slovinskú v jednotku v rámci eFP na Slovensku by mala tvoriť mechanizovaná rota s kolesovou obrnenou technikou. Umiestnená bude pravdepodobne na Lešti. "Predpokladám, že v horizonte mesiaca alebo dvoch môže dôjsť k postupnému príchodu slovinských ozbrojených síl na naše územie," načrtol Naď.

Aktualizované 13:30 Prvoradá je bezpečnosť Slovenska

Premiér Heger sa v nedeľu vyjadril k špekuláciám, ktoré zazneli v amerických médiách, že by sa pri budúcotýždňovej návšteve amerického ministra obrany na Slovensku Lloyda Austina mohlo hovoriť o dodávke protilietadlového systému S-300 pre Ukrajinu. "Bude sa predpokladám rokovať o veľa veciach, aj toto môže byť téma, no je dôležité povedať, že prvoradá je bezpečnosť vlastného územia. Nemôžete sa vzdávať techniky, ak nemáte zabezpečenú vlastnú ochranu, to si aj spojenci dobre uvedomujú," zdôraznil Heger.

Slovensko predbežne súhlasilo, že pošle svoj kľúčový systém protivzdušnej obrany S-300 zo sovietskej éry na Ukrajinu, aby jej pomohol brániť sa pred ruskými náletmi. V stredu o tom informovala americká spravodajská televízia CNN, ktorá sa odvolala na tri zdroje oboznámené so záležitosťou.

Ministerstvo obrany (MO) SR trvá na tom, že Slovensko sa bez adekvátnej náhrady nemôže zbaviť systému protivzdušnej obrany S-300, ktorý momentálne chráni slovenský vzdušný priestor. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

Aj USA by malo poskytnúť systém Patriot

USA a NATO sa podľa televízie stále usilujú vyriešiť otázku toho, ako nahradiť obranné spôsobilosti Slovenska, a presun systému na Ukrajinu preto ešte nie je istý, píše CNN. Slovensko podľa dvoch zdrojov televízie žiada ubezpečenia, že systém S-300 bude nahradený okamžite. Ak Slovensko poskytne svoj systém S-300, pravdepodobne dostane raketový systém protivzdušnej obrany Patriot vyrobený v USA.

Konvoj prepravujúci raketový systém Patriot na Slovensko odchádza 16. marca 2022 z nemeckého Husumu. Dodanie systému Patriot na Slovensko je súčasťou úsilia NATO o posilnenie východného krídla Aliancie v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Nemecko a Holandsko už verejne oznámili, že na Slovensko posielajú systém Patriot. Ale integrácia nového, komplexného systému protivzdušnej obrany do existujúcej vojenskej architektúry krajiny, ako aj výcvik jej síl "môže chvíľu trvať", upozornil jeden zo zdrojov. Ministerstvo zahraničných vecí USA a slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone odmietli správy komentovať, dodala CNN.