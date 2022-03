VIDEO Spoveď študentky (22), ktorá sa od začiatku invázie skrýva v pivnici: Krutá realita života v podzemí

Oltarževská si pred 24. februárom plánovala splniť svoj dlhoročný sen vidieť na vlastné oči polárnu žiaru a na prelome februára a marca si preto kúpila letenky do Nórska. Kvôli vpádu cudzej armády bol ale jej let zrušený a kufor zabalený na cesty si odniesla iba do suterénu. "Nemala som veľa času pripraviť sa na vojnu. Vzala som si to isté, čo som si pripravila na výlet do Nórska - pas, oblečenie, spodnú bielizeň a jedlo," hovorí. "Vôbec nechodíme von. Všetci sme do pivnice zišli 24. februára a odvtedy tu žijeme," vysvetľuje.

Jej novým domovom je suterén domčeka na severozápadnom predmestí Kyjeva, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti ťažko ostreľovaných miest Irpin, Buča a Hostomel. Výbuchy počujú každý deň. Suterén domu na ochranu pred strelami prispôsobil otec Oltarževskej. "Je tu veľká zima a vlhko, takže veľmi nespíme," uviedla študentka vo videu, kde ukazuje realitu života v kryte. Doplnila, že najmladší obyvateľ má dva roky.

Čas, ktorý predtým Oltarževská venovala hodinám španielčiny, hudbe a štúdiu, trávi teraz dopisovaním s okolitým svetom, písaním článkov a staraním sa o deti susedov, s ktorými sa hrá a varí pre nich. Niektoré povinnosti ale aj napriek vojnovému stavu prekvapivo zostávajú. "Škola sa nás snaží donútiť aj v týchto podmienkach písať záverečné práce," podotkla s miernou nechuťou študentka Kyjevskej univerzity.

Jej celá rodina je spolu v kryte, udržiavať kontakt s priateľmi už je ale ťažšie. "Čo sa týka priateľov, polovica z nich odišla, druhá zostala," dodáva študentka. Ukrajinskí muži museli kvôli všeobecnej mobilizácii na Ukrajine zostať, čo je pre Oltarževskú horúcou tému. "Prestala som sa baviť s kamarátkou, ktorú som poznala 17 rokov, pretože hneď prvý deň vojny so svojim priateľom evakuovala do Moldavska. To považujem za zradu," dodáva.

Sama je presvedčená o tom, že v Kyjeve zostane. "Momentálne neuvažujeme, že by sme z mesta alebo z krajiny utiekli. Nielen, že je to veľmi riskantné, ale naši susedia k nám tiež vzali svoje deti a veľa domácich miláčikov, o ktoré sa teraz musíme starať. Sme jediní v okolí, ktorí majú pivnicu," dodala.