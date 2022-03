Otec si myslel, že jeho syn (†6) je príliš tučný: Otrasné praktiky, chlapec ich neprežil!

TRENTON - Otec z New Jersey čelí obvineniu z vraždy svojho šesťročného syna. Christopher Gregor ho prinútil behať na bežiacom páse, až kým chlapec nespadol od únavy a neutrpel smrteľné zranenia. Jeho otec si totiž myslel, že je príliš tučný.

Podľa obžaloby mal Gregor dva týždne pred smrťou zobrať svojho syna do posilňovne v ich bytovom dome. Bezpečnostná kamera tam zaznamenala otrasné scény. Otec mal Coreyho nútiť bežať na bežiacom páse a neustále zvyšoval rýchlosť, píše denník The New York Post. Dieťa neustále padalo zo stroja na zem, pretože nedokázalo bežať dostatočne rýchlo. Podľa okresného prokurátora Bradleyho Billhimera "Gregor nariadil svojmu synovi, aby sa vrátil na bežiaci pás proti svojej vôli."

Galéria fotiek (2) Christopher Gregor

Zdroj: Ocean County Prosecutor's Office

Zomrel na ťažké vnútorné zranenia

Keď Gregor vrátil poobede syna späť jeho matke Breanne Micciolovej, všimla si, že má modriny v oblasti hrudníka a žalúdka. Okamžite ho odviezla do nemocnice. Tam Corey lekárom prezradil, že spadol z bežiaceho pásu, na ktorom ho prinútil bežať jeho otec, lebo je veľmi tučný. Potom omdlel a na následky ťažkých vnútorných zranení zomrel.

Gregora pôvodne obvinili len z ohrozenia dieťaťa. Nové dôkazy, ako napríklad video z telocvične, však odhalili vážnosť celého prípadu a 29-ročného mladíka zatkli za vraždu. Až do začiatku procesu musí zostať za mrežami.