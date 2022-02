Brutálna vražda na Spiši: Matka svoju dcéru dobodala do hlavy a hrude (†15)! Polícia začala trestné stíhanie

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Mŕtvu tínedžerku Bianku (†15) našla v utorok dopoludnia polícia v jednom z bytov v Spišskej Novej Vsi. Pri nej bola aj matka, ktorá Bianku dobodala. Tú previezli so zraneniami do nemocnice.

Otrasný prípad sa odohral v jednom z bytov v Spišskej Novej Vsi. Matka tam z doposiaľ nezistených príčin zaútočila nožom na svoju 15-ročnú dcéru Bianku. Tá zraneniam podľahla. Po útoku sa matka chcela zabiť, policajti ju našli zranenú v byte. Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, krajský policajný vyšetrovateľ vykonáva v súčasnosti procesné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia konkrétnej osobe.

Spišskonovoveská škola, ktorú navštevovala maloletá obeť, poskytla svojim žiakom bezprostredne po udalosti psychologickú pomoc. Maloletá obeť mala niekoľkým bodno-rezným zraneniam v oblasti hrudníka a hlavy podľahnúť na mieste.

"Vzhľadom na naďalej prebiehajúce procesné úkony a vyšetrovanie bližšie informácie v tejto chvíli poskytovať nebudeme. Urobíme tak hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí," uzavrela Mésarová. "Okamžite po nešťastnej udalosti sme pre spolužiakov poskytli a realizovali psychologickú intervenciu v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Letnej ulici, zameranú na vyrovnanie sa so stratou," uviedla pre médiá Magdaléna Jendrálová, riaditeľka školy, ktorú maloletá obeť navštevovala, s tým, že škola zvlášť pracuje so žiakmi, ktorí mali blízky vzťah k obeti.

Jendrálová zároveň informovala, že vedenie školy sa k tragickej udalosti či dotknutej žiačke nebude vyjadrovať pre médiá a žiada ich preto o nevyvíjanie zbytočného tlaku z ich strany. "Samotní žiaci školy bolestne vnímajú skutočnosť nezvratnej a bolestivej straty spolužiačky a nepodporujú snahu médií získať informácie len pre záujem či vyvolanie senzácie o takej bolestnej udalosti," vyjadrila sa.