Zajatí Rusi prehovorili o pozadí vojny na TLAČOVKE! Propaganda ako hlavná zbraň, ľudia v Rusku stále veria Putinovi

Koncom pracovného týždňa boli viacerí novinári a verejnosť v šoku a v očakávaní, keďže na tlačovej konferencii vystúpila trojica zajatých Rusov. Tí žurnalistom prezradili, že proruská propaganda je skutočne prvotným dôvodom, prečo sa viacerí, niektorí aj nečakane, ocitli na ukrajine pri boji. "Toto je naše prvé vystúpenie pred kamerami, milí novinári. Je to šialené," popísal začiatok konferencie ruský podplukovník odboru vnútorných záležitostí a vrchný komisár Astakhov Dmitrij Mikhajlovič.

Dobité telá a zúfalosť v očiach

Spolu s Mikhajlovičom boli na tlačovke aj inšpekčný úradník v skupine informácií a dokumentácie zo špeciálnej policajnej jednotky OMON Spiridinov Jevgenij Viktorovič a tiež len 27-ročný brigádny člen polície Plotnikov Jevgenij Vitalijevič, ktorý vyzeral na brífingu z tejto trojice fyzicky hádam najhoršie. S dobitou tvárou a modrinami verejnosti prezradil, že pôsobí v Novokuznetsku v Kemerovskej oblasti, ktorá je od ukrajinských hraníc podstatne vzdialená.

Vojnu pripravovali vraj už od leta

Podplukovník Mikhajlovič verejnosti na brífingu dokonca čítal z pokynov, ktoré dostali v rámci vojenského cvičenia. Viktorovič na to išiel zo začiatku. "Vo februári tohto roka sme boli v rámci mobilizácie povolaní na cvičenie do Bieloruska. 24. februára nám bol daný nezákonný rozkaz, a to ísť na Ukrajinu," začal Viktorovič s tým, že tento rozkaz poslali im veliteľom a že tento príkaz prišiel priamo od Vladimira Putina ako najvyššieho veliteľa ozbrojených síl.

Spolu s ruským vojskom im bol vydaný príkaz ísť smerom na hlavné mesto Ukrajiny - Kyjev. Po obsadení Kyjeva bol vraj plán prikázať ukrajinským civilistom, aby prestali robiť "zle". Toto mali docieliť pod rôznymi hrozbami ako zatýkaním, fyzickým nátlakom či dokonca usmrtením paľbou. "Až neskôr sme si uvedomili, že na vojnu sa pripravovali od leta 2021," dodal najmladší Vitaljevič.

Nemali vraj čas analyzovať rozkaz

Najstarší podplukovník Mikhajlovič vraj do poslednej chvíle neveril tomu, že by mohli vstúpiť na ukrajinské územie a riadil sa pokynmi, aby sa pridali k cvičeniu v Bielorusku. "Hneď ako nám povedali, že ideme na Ukrajinu, všetky autá boli pripravené. Ten rozkaz sme čítali doslova pár minút pred odchodom. Nebol čas to analyzovať. Bolo nám doslova povedané "jednotky, pripraviť sa a ideme!" a išli sme," odpovedal na tlačovke Mikhajlovič na otázku, prečo neuposlúchli rozkaz na nelegálny vpád na cudzie územie.

Viktorovič povedal viac aj o strastiplnej ceste konvojom cez celú krajinu počas údajných "cvičení". "Počas všetkých tých dní z cvičenia sme boli neustále na cestách. Spávali sme v autách, v KamAZ nákladných autách. Dlho, veľmi dlho sme jazdili. Boli sme na to zvyknutí," povedal Viktorovič, pričom Mikhajlovič ho doplnil, že tieto dlhé presuny boli pre nich počas cvičení úplne bežné.

Dostali rovnakú správu o "odstránení nacistov" z Ukrajiny

Zajaté ruské jednotky novinárom potvrdili správy o tom, že mali ísť Ukrajinu "demilitarizovať" a očistiť od "nacistov". "Jasné. Toto nám bolo povedané ešte v čase, keď sme boli stále v Rusku, ale aj cez médiá. Hovorili nám, a prosím, teraz ma nesúďte, len to citujem, že na Ukrajine zavládol fašistický režim a že moc prebrali nacisti a že vraj bežné obyvateľstvo potrebuje od tohto oslobodenie," citoval rozkazy a správy z Ruska podplukovník Mikhajlovič.

"Samozrejme, že toto boli jednostranné informácie, no aj my máme internet a mohli sme si to lepšie overiť. Mrzí ma, že sme takto vstúpili na ukrajinské územie, vaše územie. Cítim hanbu. Netuším, prečo sme to vôbec robili. Vedeli sme veľmi málo. Do tohto územia sme priniesli smútok," sypal si popol na hlavu pred novinármi Mikhajlovič a hovorí, že za toto nemôžu ani obyvatelia Ruska, ktorí sú príliš slabo alebo vôbec informovaní o tom, čo sa deje. "Niektorí ani nemajú internet. Nemajú prístup k týmto alternatívnym informáciám. Vymývajú im jednoducho ich mozgy," priznal podplukovník. "Prosím vás, prestaňte, kým ešte nie je neskoro," adresoval svoje slová ruským kolegom zajatý Mikhajlovič.

Ku koncu preslovu Mikhajloviča sa mu už slzy tlačili do očí, keď hovoril, že chcú zamedziť tomu, aby boli tieto dva národy zničené. "Chcel by som ešte niečo dodať. Nedokážem nájsť slová, akými by som sa ospravedlnil Ukrajincom. Poviem len jedno. Ak dokážete, potlačte túto nepríjemnú spomienku, ak nie, chápem vás. Bez vašej pomoci tu neuspejeme. Máme tu v Rusku veľký problém," priznal jemne emotívne na tlačovke Mikhajlovič.

Propaganda v praxi a desivé stanoviská niektorých Rusov v ankete

To, že slová podplukovníka o jednostranných informáciách v Rusku nie sú len fámy sa presvedčili aj počas ankety v ruských uliciach tamojší redaktori. "Nebudem sa vyjadrovať", "Ťažké, nepoviem nič", "Nie, nie, nie, nepoviem vám nič" - to sú najčastejšie odpovede na otázku, čo si myslia ľudia o dianí na Ukrajine.

Niektoré vyjadrenia vzbudzujú doslova husiu kožu. "No a čo, že je vojna? Podporujeme ho. Všetko je správne. Podporujem Putina," povedala sklamanému reportérovi staršia pani. Kontroverzné až neuveriteľné vyjadrenia sa však stupňovali. "Je to veľmi vážne. V Charkove mi žije sestra. Je pre mňa veľmi ťažké sa na to pozerať. Ale myslím si, že náš prezident má pravdu. Viac nemám čo povedať," povedala ďalšie šokujúce vyjadrenie reportérovi jedna z Rusiek. V kontroverzných vyjadreniach dokonca zaznelo, že prezident Volodymyr Zelenskyj sa mal vyhrážať atómovou bombou, pričom nikde nič také doposiaľ nezaznelo, alebo že nejde o ukrajinský národ, ale o fašistov, s ktorými "sme si to mali vybaviť už dávno".