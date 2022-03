MIMORIADNY ONLINE Ruská invázia Ukrajiny pokračuje: Kyjev stále odoláva! Ďalšie rokovania majú byť cez víkend

KYJEV - Už desať dní trvá vojna na Ukrajine, na ktorú zaútočilo Rusko. V Záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny vypukol požiar v dôsledku útoku ruských jednotiek, ten sa však, našťastie, podarilo uhasiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok naživo prihovoril európskym námestiam, ktoré sa zapojili do protestov proti vojne na Ukrajine.

Naživo z Kyjeva

06:30 Desaťtisíce ľudí vyšli v piatok večer do ulíc Prahy, žiadali mier a vyjadrovali odpor proti invázii Ruska na Ukrajinu. Menšie zhromaždenia sa konali aj v iných českých mestách. Informácie priniesol webový spravodajský portál Novinky.cz, ako aj tlačová agentúra DPA.

06:27 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vedie boj svojej krajiny proti ruskej invázii, v sobotu prostredníctvom videomostu vystúpi s prejavom pred americkým Senátom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného amerického zákonodarného činiteľa.

Na bratislavskom Námestí SNP sa protestovalo za Mier na Ukrajine. Cez telemost sa spojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj na žiadosť Ukrajiny prehovorí k členom hornej komory parlamentu USA ráno washingtonského času cez aplikáciu Zoom. Ako sa vojna na Ukrajine zintenzívňuje, niektorí americkí zákonodarcovia naliehajú na amerického prezidenta Joea Bidena, aby zaujal tvrdší postoj voči Rusku - napríklad pozastavením dovozu ropy.

06:19 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok skritizoval Severoatlantickú alianciu (NATO) za to, že rozhodla o nevyhlásení bezletovej zóny nad Ukrajinou. Prezident dodal, že Aliancia vedela o pravdepodobnosti ruskej agresie, informuje tlačová agentúra AFP.

06:15 Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) zablokovala v piatok sociálnu sieť Twitter. K tomuto kroku pristúpila krátko po tom, ako bol v Rusku zablokovaný aj Facebook.

06:10 Diplomatický konvoj so slovenským veľvyslancom na Ukrajine Marekom Šafinom a ďalšími zamestnancami slovenskej ambasády v Kyjeve dorazil v piatok večer na Slovensko. Na sociálnej sieti o tom informoval minister zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Ivan Korčok (nominant SaS).

05:55 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa spojil s protestujúcimi na námestiach vo viacerých krajinách.

05:45 Tretie kolo mierových rozhovorov by sa malo uskutočniť počas víkendu

Prezident Vladimir Putin to povedal nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi počas ich telefonátu. Scholz tiež vyzval Putina, aby umožnil prístup humanitárnej pomoci do ukrajinských oblastí, kde prebiehajú boje, a ruský prezident mu oznámil, že sa tento víkend bude konať tretie kolo rusko-ukrajinských rozhovorov.

Prezident Ukrajiny sa spojil s námestiami po celom svete

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok cez telemost prehovoril k plným námestiám vo viacerých krajinách. Spojil sa aj s bratislavským Námestím SNP. Európanov vyzval na minútu ticha za padlých vojakov, ale aj za civilistov, ktorí vo vojne prišli o život.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Tretie kolo rozhovor by malo byť cez víkend

Nemecký kancelár Olaf Scholz sa v piatok hodinu telefonicky rozprával s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a vyzval Moskvu, aby okamžite zastavila všetky vojenské akcie na Ukrajine. Putin Scholzovi povedal, že cez víkend sa bude konať tretie kolo rusko-ukrajinských rozhovorov. Informácie poskytol hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra Reuters.

Scholz tiež vyzval Putina, aby umožnil prístup humanitárnej pomoci do ukrajinských oblastí, kde prebiehajú boje, a ruský prezident mu oznámil, že sa tento víkend bude konať tretie kolo rusko-ukrajinských rozhovorov. Hovorca vlády to uviedol vo vyhlásení.Počas telefonátu sa obaja lídri dohodli na ďalších rozhovoroch, ktoré by sa mali konať čoskoro, dodal podľa Reuters hovorca.

Moskva zakázala protesty

Úrady v Moskve zamietli žiadosti odporcov, ale aj stúpencov ruskej invázie na Ukrajinu, ktorí chceli v hlavnom meste zorganizovať pochody a vyjadriť tak svoj názor na aktuálne dianie. Mesto sa odvolalo na stále aktuálnu pandémiu koronavírusu. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.

Aké organizácie požiadali radnicu o verejné zhromaždenia, úrady neprezradili. Ruská opozičná zjednotená demokratická strana "Jabloko" však ostro kritizovala inváziu prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu a oznámila, že zorganizuje protestný pochod v Moskve. DPA citovala aj ruský spravodajský portál Meduza, ktorý napísal, že do ulíc chceli vyjsť aj podporovatelia "špeciálnej vojenskej operácie".

Galéria fotiek (5) Ruský prezident Vladimir Putin počas stretnutia v Moskve

Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

V Moskve sú pre pandémiu koronavírusu oficiálne zakázané akékoľvek demonštrácie či verejné zhromaždenia občanov. Ľudia však v uplynulých dňoch vyšli do ulíc v desiatkach ruských miest, aby protestovali proti vojne na Ukrajine, a to napriek tomu, že čelia zatýkaniu, vysokým pokutám a policajnému násiliu, píše DPA.