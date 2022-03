Rusi to priznali! Na Ukrajine padol prvý plukovník, Isajkin († 40) mal pred vojnou pôsobiť na Donbase

KYJEV/MOSKVA - Ruský plukovník Viktor Ivanovič Isajkin padol pri vojenskej ofenzíve svojej krajiny na Ukrajinu. Na sociálnej sieti Instagrame to uviedol šéf Mordvinskej autonómnej republiky Arťom Zdunov. I keď Rusko straty vo vojne zvyčajne nepriznáva, autonómne republiky to majú povolené.

Isajkin je podľa oficiálnych vyjadrení prvým mŕtvym plukovníkom ruskej armády vo vojne na Ukrajine. "Pri plnení bojovej úlohy počas špeciálnej operácie na pomoc ľudovým republikám na Donbase padol náš rodák. Mal štyridsať rokov," uviedol Zdunov.

Nespresnil však za akých okolností ruský plukovník padol. Nezmienil ani, akú mal úlohu a kedy do vojny odišiel. Ak by Isajkin pôsobil v oblasti ľudových republík už pred začatím vojny, definitívne by to vyvrátilo ruské tvrdenie, že nemalo na Donbase svojich vojakov.

Autonómna republika

Mordvinsko je malá autonómna republika v Povolžskej oblasti, ktorá leží najbližšie k Moskve zo všetkých autonómnych republík. Nachádza sa v európskej časti Ruska. Od ruskej metropoly je vzdialená 330 kilometrov. Susedí s Riazanskou oblasť. Viac ako 60 percent Mordvincov hovorí rusky, zvyšok používa ugrofínsku mordvinčinu.