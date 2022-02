Ukrajinský prezident je v KYJEVE: Neverte fejkom, potrebujeme muníciu, nie odvoz! Zelensky odmietol evakuáciu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes skoro ráno na Twitteri zverejnil ďalšie video, na ktorom sám seba natočil v uliciach Kyjeva. Snažil sa tak vyvrátiť nepravdivé informácie zo sociálnych sietí, že sa vzdal.

Protivojnová koalícia funguje

Boje o ukrajinskú metropolu medzitým pokračujú. Na twitteri Zelenskyj tiež uviedol, že ráno hovoril s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a že na ceste sú ďalšie zbrane a vybavenie od partnerov Ukrajiny. "Nový deň na diplomatickom fronte začal konverzáciou s Emmanuelom Macronom. Zbrane a vybavenie od našich partnerov sú na ceste na Ukrajinu. Protivojnová koalícia funguje!" napísal dnes ráno na twitteri Zelenskyj.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky

Som tu, nevzdávame sa!

Krátko predtým zverejnil video, na ktorom hovorí pred budovou, ktorá stojí v centre Kyjeva naproti prezidentskému úradu. "Na sociálnych sieťach sú informácie, že som vyzval armádu, aby zložila zbrane," povedal ukrajinský prezident. "Som tu, nezložili sme zbrane, budeme brániť vlasť," dodal Zelenskyj.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky

Potrebujeme muníciu, nie odvoz

"Boj prebieha tu. Potrebujem muníciu, nie odvoz," citovala prezidentovu odpoveď agentúra AP. Tá sa odvoláva na vysokopostavený zdroj v tajných službách priamo prítomný pri rozhovore. Denník The Washington Post uviedol, že americká vláda je pripravená Zelenskému pomôcť.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky

Keď nás napadnete, uvidíte naše tvára, nie chrbty

Zelenskyj získava priaznivé reakcie na sociálnych médiách za svoju ochotu ísť počas ruskej invázie osobne do boja. Bývalý komik a herec pred ruským útokom na Kyjev prisľúbil, že neprestane bojovať za vlasť. "Keď nás napadnete, uvidíte naše tváre. Nie naše chrbty," odkázal ruským jednotkám prostredníctvom internetu. V piatok takisto zverejnil video, v ktorom spolu so svojimi kľúčovými spolupracovníkmi stojí v hlavnom meste, čím vyvrátil informácie, podľa ktorých z Kyjeva utiekol. "Sme tu všetci," povedal vo videu. "A tak to aj zostane."

Už v piatok večer zverejnil ukrajinský prezident video, na ktorom vyzval Ukrajincov, aby vydržali ďalšiu noc bojov. "Túto noc budú útočiť, túto noc musíme vydržať. O osude Ukrajiny sa rozhoduje teraz," uviedol Zelenskyj. Aj v noci na dnešok bolo v Kyjeve podľa tlačových agentúr počuť výbuchy a streľbu z automatických zbraní. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery horiacich vozidiel na kyjevskej triede Víťazstva.