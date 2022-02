Scholz vidí pokrok v úsilí o zmiernenie napätia medzi Kyjevom a Moskvou

"Nádej spočíva v tom, že touto intenzitou (rokovaní) a dvojakou stratégiou jednoty a avizovaných tvrdých sankcií v prípade vojenskej agresie a zároveň diskusnými formátmi" bude možné zmierniť napätie," povedal Scholz.

"(Našou) úlohou je, aby sme zaistili bezpečnosť v Európe, a verím tomu, že to dosiahneme," uviedol. Dodal, že počas uplynulých týždňov sa odohralo niekoľko kôl rozhovorov západných lídrov s Ruskom na rôznych úrovniach. "Je to pokrok," uviedol Scholz, ktorý na budúci týždeň odcestuje na Ukrajinu aj do Ruska, kde sa stretne osobitne s lídrami oboch krajín.

Nemecko zastáva jednotný postoj so spojencami

Scholz tiež zdôraznil, že Nemecko zastáva ohľadom možných sankcií voči Moskve jednotný postoj so spojencami vrátane Spojených štátov. Pozorovateľom totiž neuniklo, že počas spoločnej tlačovej konferencie s americkým prezidentom Joeom Bidenom sa v pondelok vo Washingtone vyhol vysloveniu názvu plynovodu "Nord Stream 2" (Severný prúd 2). Otázne podľa nich je, nakoľko rázny postoj zaujme Berlín voči Moskve a či zruší tento projekt v prípade ruskej invázie na Ukrajinu. Nemecký kancelár v stredu poznamenal, že so spojencami sa rozhodli zatiaľ nezverejniť "celý katalóg" sankcií voči Rusku.