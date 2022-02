NATO zvažuje stálejšie vojská na východe: Môže sa to týkať aj Slovenska

Galéria fotiek (1) Andrzej Duda a Jens Stoltenberg

Zdroj: TASR/AP

BRUSEL - Severoatlantická aliancia zvažuje stálejšiu vojenskú prítomnosť na svojom východnom krídle a v juhovýchodnej Európe v reakcii na zhromažďovanie ruských vojsk blízko hraníc s Ukrajinou. Vyhlásil to generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg po pondelkovom stretnutí s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Informácie z rokovania pochádzajú zo správ tlačovej agentúry AP, ktorá uvádza, že by sa to mohlo týkať aj Slovenska.