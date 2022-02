Záchranári na severe Maroka sa už piaty deň snažia zo studne vyslobodiť malého chlapca

Raján spadol do úzkej prázdnej šachty v dedine Ighrán v hornatej oblasti provincie Šafšávin v utorok večer. Okolnosti, ako sa to stalo, nie sú zatiaľ objasnené. Záchranári nevedeli ani odhadnúť, ako dlho bude trvať, kým sa z tunela dostanú von. Kamera, ktorú záchranári predtým do šachty spustili, zachytila chlapca zozadu ako leží na boku, avšak nebolo možné s určitosťou povedať, či je nažive, uviedol šéf záchranárskej akcie. Chlapcovi sa tiež pokúsili dodať zásoby kyslíka, vody a jedla, avšak nebolo isté, či ich zachytil.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Keďže šachta mala priemer len 45 centimetrov a jej rozširovanie by bolo príliš riskantné, pristúpili záchranári k vykopaniu širokej paralelnej šachty vo svahu, aby sa k chlapcovi dostali zboku. Záchranné tímy vykopali najprv pomocou buldozérov zeminu až do hĺbky, kde je chlapec uväznený a následne začali manuálne smerom k nemu kopať horizontálny tunel. Ich práce komplikoval skalnato-piesčitý terén, v ktorom hrozia zosuvy pôdy. Na mieste čakajú zdravotníci, aby chlapca po vytiahnutí vyšetrili a poskytli mu prvú pomoc. Pripravený je i vrtuľník so zdravotníckym vybavením, ktorý ho má previezť do najbližšej nemocnice.