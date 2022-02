KORONAVÍRUS Najvyšší správny súd v Česku zrušil vládne nariadenie o režime OP v gastronómii

PRAHA - Najvyšší správny súd Českej republiky v stredu zrušil vládne nariadenie umožňujúce vstup do reštaurácií či barov iba osobám s očkovaním proti covidu a tým, čo ochorenie prekonali. Informujú o tom Novinky.cz.

Rozhodnutie súdu má vstúpiť do platnosti o sedem dní. "Cieľom opatrení ministerstva zdravotníctva nemôže byť to, aby boli občania nútení do očkovania, ktoré je dobrovoľné," vyhlásil sudca Petr Mikeš.

Najvyšší správy súd ČR zrušil už desiatky podobných vládnych nariadení, ktoré označil za nezákonné alebo nedostatočne odôvodnené. Ako pripomínajú Novinky.cz, aktuálne platné opatrenia môže súd rušiť. V prípade starších opatrení, prípadne tých, ktoré boli nahradené novým znením, môže len spätne konštatovať ich nezákonnosť.