Pápež František vyzdvihol význam rodiny: Úbytok detí je podľa neho tragédiou

"Rodina je história, z ktorej pochádza každý z nás," zdôraznil pápež v príhovore po tradičnej modlitbe Anjel Pána na sviatok Svätej rodiny.

"Mnohé páry radšej zostávajú bez detí alebo len s jedným dieťaťom. Premýšľajte o tom: je to tragédia. Musíme prekonať túto demografickú zimu, ktorá smeruje proti našim rodinám, našej vlasti a aj proti našej budúcnosti," citovala pápeža agentúra APA.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gregorio Borgia

Pred veriacimi zhromaždenými na Námestí sv. Petra vo Vatikáne prízvukoval František význam rodiny pre každého: "Pochádzame z histórie utkanej zo zväzkov lásky a človek, ktorým sme dnes, sa nezrodil ani tak z hmotných statkov, ktoré sme užívali, ale z lásky, ktorú sme dostali, z lásky v lone rodiny."

V rodine treba prekonať konflikty

Pápež apeloval na veriacich, aby prekonali konflikty v rodine. "Každý deň sa musíme v rodine učiť načúvať a chápať jeden druhého, kráčať spolu, zvládať konflikty a ťažkosti," vyhlásil. Je to podľa neho každodenná výzva, ktorú možno zvládnuť správnym prístupom, malými pozornosťami, jednoduchými gestami a starostlivosťou o detaily našich vzťahov.

"Veľmi nám pomáha v rodine rozprávať sa, dialóg medzi rodičmi a deťmi, dialóg medzi súrodencami nám pomáha oživiť tieto rodinné korene, ktoré pochádzajú od starých rodičov," uviedol pápež. "Na zachovanie harmónie v rodine je potrebné bojovať proti diktatúre ega. Je nebezpečné, keď sa navzájom nepočúvame a obviňujeme sa z našich chýb; keď sa namiesto starostlivosti o druhých sústreďujeme na vlastné potreby."

František sa tiež poďakoval za mnohé blahopriania, ktoré dostáva na Vianoce. "Keďže nemôžem odpovedať každému z vás, vyjadrujem dnes všetkým úprimnú vďaku, najmä za dar vašich modlitieb," uzavrela hlava katolíckej cirkvi.

List rodinám

Pápež okrem toho oznámil, že napísal list adresovaný manželským párom, ktorý bol zverejnený v nedeľu pri príležitosti sviatku Svätej rodiny. Priznal v ňom, že pandémia zhoršila niektoré problémy v rodinách, vyzval však manželov, aby hľadali pomoc a vždy pamätali na tri kľúčové slová v manželstve – prosím, ďakujem a prepáč.

"Možno sme na nenarodili vo výnimočnej, bezproblémovej rodine, no naša rodina je naším príbehom. Všetci sa musia zamyslieť: je to môj príbeh," povedal pápež. "Sú to naše korene: ak ich prerežeme, život vyschne!" citovala ho agentúra AP.