Jasný odkaz z Londýna: Irán má poslednú šancu zachrániť jadrovú dohodu

LIVERPOOL - Obnovené rozhovory o záchrane dohody o jadrovom programe Iránu sú pre Islamskú republiku poslednou šancou ukázať, že to s nukleárnou otázkou myslí naozaj vážne, povedala v nedeľu na stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín skupiny G7 v Liverpoole šéfka britskej diplomacie vecí Liz Trussová.

"Irán má poslednú šancu na to, aby prišiel k rokovaciemu stolu so serióznym riešením tejto otázky, ktorého súčasťou musí byť aj súhlas (Teheránu) so stanovenými podmienkami," nechala sa počuť Trussová.

Vo Viedni sa 29. novembra po viac než päťmesačnej prestávke súvisiacej s výmenou teheránskej vládnej garnitúry obnovili rozhovory signatárov iránskej jadrovej dohody z roku 2015. Hasana Rúháního, umierneného centristu na poste iránskeho prezidenta, ktorý pôvodnú dohodu pred vyše šiestimi rokmi vyrokoval, nahradil totiž ultrakonzervatívec Ebráhím Raísí.

USA chystajú prípadné opatrenia

Ani minulotýždňové niekoľkodňové kolo viedenských rozhovorov však pokrok v riešení sporných otázok neprinieslo. Po vznesení nových požiadaviek zo strany Iránu sa podľa niektorých diplomatov dostali rokovania v rakúskej metropole až na pokraj úplného zlyhania. Iránska delegácia sa totiž pokúsila zmeniť text už z väčšej časti hotového návrhu spoločnej rezolúcie.

Americký prezident Joe Biden následne vo štvrtok tento týždeň varoval, že Spojené štáty chystajú prípadné ďalšie opatrenia zamerané proti Iránu. Zároveň prebehli rokovania šéfa Pentagónu Lloyda Austina s izraelským ministrom Bennym Gancom, na ktorých sa obaja v súvislosti s hrozbou zo strany Iránu dohodli na rozšírení bilaterálnej spolupráce svojich krajín.