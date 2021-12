Biden podporuje viaceré klimatické opatrenia: Chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu americkej vlády

Americký prezident Joe Biden

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden chce do roku 2050 dosiahnuť, aby bola americká federálna vláda uhlíkovo neutrálna. V stredu podpísal výkonné nariadenie, v súlade s ktorým má jeho administratíva v úmysle investovať miliardy dolárov na nákup elektrických vozidiel, do modernizácie federálnych budov, či do prechodu na "čistejšiu" elektrickú energiu. Informovali o tom denník Washington Post a spravodajská stanica CNBC.