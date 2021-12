Blinken predčasne ukončil cestu po Ázii: Novinár z jeho sprievodu dostal KORONAVÍRUS

Podľa hovorcu amerického rezortu diplomacie Neda Pricea bolo rozhodnutie o predčasnom ukončení cesty prijaté s ohľadom na zdravie a bezpečnosť členov americkej delegácie. Blinken sa mal vo štvrtok v Bangkoku stretnúť s thajskými predstaviteľmi po tom, čo v predchádzajúcich dňoch absolvoval návštevu Indonézie a Malajzie. Návšteva Thajska, ktoré malo byť poslednou zastávkou na jeho ceste, však bola napokon zrušená.

Zdroj: SITA/Jai Huzaini/Ministry of Foreign Affair via AP

Americký minister telefonicky v tejto súvislosti vyjadril svoje hlboké poľutovanie thajskému ministrovi zahraničných vecí Donovi Pramudvinajovi, dodal Price. Pozitívny výsledok testu na koronavírus mal jeden z členov novinárskeho sprievodu po tom, ako americká delegácia priletela z Indonézie do malajzijského hlavného mesta Kuala Lumpur. Nákaza sa nepotvrdila u nijakého iného člena delegácie.

We have heard reports of a member of the Secretary’s traveling press testing positive for COVID-19 in Malaysia. All members of the traveling press tested negative for COVID-19 on Monday afternoon after arrival in Jakarta.