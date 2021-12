KORONAVÍRUS V ktorých krajinách Európy už bol potvrdený omikron? V zozname sú aj naši dvaja susedia!

Náš západný sused Rakúsko potvrdil zatiaľ jeden prípad. Objavil sa u muža z Tirolska, ktorý sa len prednedávnom vrátil z Južnej Afriky. V Českej republike bol už taktiež zaznamenaný prípad omikronu, informuje euronews. Ide o nemocnicu v Liberci na severe krajiny, ktorá potvrdila prípad výskytu v sobotu. Jedná sa o ženu, ktorá bola zaočkovaná a aj napriek tomu sa u nej prejavovali mierne príznaky ochorenia COVID-19. Z Namíbie sa do ČR vracala cez cez Juhoafrickú republiku (epicentrum omikronu) s prestupom v Dubaji.

JUST IN … Health minister Kalumbi Shangula says Namibia is engaging other countries to establish the identity of a 60-year-old Czech national who was in

Namibia about ten days ago and tested positive for the Omicron coronavirus variant after her return to the Czech Republic. pic.twitter.com/u1hmY7tKcf