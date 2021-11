Ukrajina zastavila na hraniciach s Bieloruskom 15 ľudí z Blízkeho východu

Ukrajina sa obáva, že sa stane novým ohniskom zmienenej migračnej krízy, ktorá sa odohráva na bielorusko-poľských hraniciach, komentuje Reuters. Na svojich hraniciach preto posilnila hliadky. "Príslušníci štátnej pohraničnej stráže sa rozhodli cestujúcim nepovoliť vstup a vrátiť ich do Bieloruskej republiky, keďže tieto osoby nemali dôvod vstúpiť na územie nášho štátu," uvádza sa vo vyhlásení ukrajinskej pohraničnej stráže.

Skupina, v ktorej boli aj štyria tínedžeri, pricestovala k ukrajinským hraniciam z bieloruského hlavného mesta Minsk. Tvrdila, že si chce pred návratom do vlasti pozrieť pamätihodnosti na západe Ľvovskej oblasti. U príslušníkov ukrajinskej pohraničnej stráže však vyvolalo podozrenie, že všetci cestujúci mali pasy vydané v rovnakom období - v septembri až októbri. Do Minsku zároveň pricestovali pred pár týždňami a následne okamžite zamierili do bieloruskej Hrodnianskej oblasti hraničiacej s Poľskom.

EÚ už celé mesiace obviňuje režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že k hraniciam Poľska, Litvy a Lotyšska zámerne vysiela migrantov pochádzajúcich z Blízkeho východu, Afganistanu či Afriky, aby tak vyvolával chaos a spory v Únii. Migranti do zmienených krajín začali prichádzať po tom, čo Lukašenko v reakcii na sprísnene sankcie Západu koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie.

Tisíce migrantov tak v poslednom čase uviazli na hraniciach zmienených krajín, ktoré sú tiež vonkajšími hranicami EÚ. Tieto štáty zvýšili v dôsledku náporu pohraničné opatrenia a migrantom sa snažia v prechode na svoje územie zabrániť. Vo štvrtok bieloruské zložky zlikvidovali najväčšie tábory, v ktorých sa tiesnili migranti na hraniciach s Poľskom. Bieloruská štátna tlačová agentúra BelTA uviedla, že migrantov, ktorí sa ukrývali v lese, priviezli do skladu nachádzajúcom sa v Bielorusku ďalej od hraníc s Poľskom. Ukrajina obviňuje Rusko z toho, že Bielorusku pomáha v vyvolávaní migračnej krízy. Moskva to popiera.

Ukrajinský parlament zároveň vo štvrtok schválil novelu zákona o pohraničnej službe, ktorá umožní ukrajinským pohraničníkom používať pri ochrane hraníc fyzickú silu, vojenskú techniku aj zbrane.