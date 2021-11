Blinken a Borrell apelujú, aby Rusko upustilo od likvidácie organizácie Memorial

"Oznámenie ruských úradov o likvidácii Medzinárodného Memorialu a Centra ľudských práv Memorial sú ďalším útokom na slobodu prejavu. Rusko musí zastaviť súdne spory a musí prestať zneužívať zákon o zahraničných agentoch na šikanovanie, stigmatizáciu a umlčiavanie občianskej spoločnosti," napísal Blinken na sociálnej sieti Twitter. Podobne sa v mene Európskej únie vyjadril aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell.

Russian authorities’ lawsuits​, aiming to close Memorial International and Human Rights Center Memorial, is their latest attack on freedom of expression. Russia must end the lawsuits and stop misusing its law on “foreign agents" to harass, stigmatize, and silence civil society. https://t.co/5bxamlj2hp