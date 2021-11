Známy psychiater radil mladým, teraz čelí obvineniu: Sexuálne obťažovanie! Napadol aj českú moderátorku

Psychiater Ján Cimický dostal koncom októbra aj vyznamenia od českého prezidenta Miloša Zemana za zásluhy štátu v oblasti kultúry. Po ceremónii sa na sociálnej sieti ozvala speváčka a herečka Jana Fabiánová. "Sexuálny predátor, ktorý sa desiatky rokov schováva za lekársky titul, by nemal získať ocenenie za zásluhy v našej krajine," napísala, no neskôr svoj príspevok zmazala.

Cimický obvinenie odmieta, no medzitým sa ozvali ďalšie ženy, ktoré opísali svoju skúsenosť s doktorom Cimickým. Na Českej televízii si dokonca vyslúžil prezívku "Doktor agresor". "Rozhovor sa začal tým, že ho zaujímalo, či som panna, či som niekedy mala pohlavný styk, koľko som mala partnerov, či som na starších mužov," povedala Českej televízii jedna zo zneužívaných žien. Tá mala vtedy 18 rokov a liečila sa v Psychiatrickej liečebni Bohnice.

Podľa jej výpovede musela doktora Cimického orálne uspokojovať. "Potom, čo sa to stalo, som sa vyzvracala, pretože sa mi urobilo zle. On sa tomu skôr smial: Ježiš, dievča, na to si zvykneš. A dal mi prednášku o tom, aká sú spermie strašne zdravé," opísala žena. Cimický sa jej mal vyhrážať, aby o tom, čo sa medzi nimi dialo, nikomu nehovorila.

Obťažoval aj moderátorku

Jednou z obetí "Doktora agresora" mala byť aj česká moderátorka Českej telvízie, ktorá moderovala reláciu Sama doma. S doktorom Cimickým pracovala na jednej relácii. Bolo to pred dvadsiatimi rokmi. Psychiater vtedy ako odborník radil mladým ľuďom, ako si poradiť v psychicky náročných situáciách.

Moderátorka s ním prichádzala do styku so štábom, no raz potrebovala doplniť jednu reportáž a tak sa s ním stretla sama. "MUDr. Cimický ma krátko po príchode napadol. Zvalil ma na sedačku, kde mi začal ošahávať prsia a bozkávať ma. Vo chvíli, kedy sa mi podarilo ho na chvíľu odstrčiť, začal recitovať jednu zo svojich básní. Bola som v totálnom šoku," napísala na sociálnej sieti Hynková Vrbová. Z ordinácie utiekla a podľa jej slov s ním spoluprácu po tejto skúsenosti okamžite ukončila.

Prípadmi sa zaoberá aj česká polícia. "Od pondelka sa kriminalisti tretieho policajného obvodu, na základe zverejnených informácií v médiách, zaoberajú prípadom sexuálneho obťažovania pacientiek lekárom z Prahy 8, ku ktorému malo dochádzať v minulých rokoch až do súčasnej doby. V prípade kriminalisti robia prvotné úkony v rámci trestného konania," vyjadrili sa policajti, ktorí zároveň prosia možné poškodené ženy a svedkov, aby sa ozvali priamo vyšetrovateľom.