Súd so psychiatrom, ktorý mal ZNEUŽIŤ českú speváčku: Chránili ho vplyvné kontakty!

(Zdroj: Profimedia)

Na desivé praktiky známeho českého psychiatra Jana Cimického upozornila herečka a speváčka Jana Fabiánová. Tá uňho vyhľadala pomoc ako 23-ročná, keď sa jej rozpadlo manželstvo. „Nikdy som o tom nehovorila. Na druhom sedení ma v podstate sexuálne napadol. Použil trochu násilsia, ale ja som sa mu vytrhla a utiekla som,“ prehovorila v relácii 13. komnata. Psychiater ju vraj držal za temeno hlavy a snažil sa ju bozkávať.

Po jej verejnom odhalení sa ozvalo ďalších 29 žien s podobnou skúsenosťou. Aktuálne sa Cimickým zaoberá súd a v utorok prebehli výsluchy svedkov a súdnych znalcov. Medzi prvými prehovoril napríklad bývalý riaditeľ psychiatrickej kliniky v Bohniciach Zdeněk Bašný. Ten opísal, ako naňho tlačili viacerí ľudia z vplyvných miest, aby Cimického nevyhadzoval.

Popoludní prebehol výsluch súdneho znalca. „Boli uňho pozorované akcentované rysy, ktoré oprávňovali ku konštatovaniu narcistickej poruchy osobnosti,“ vyjadril sa podľa eXtra.cz. To znamená, že Cimický má znížené schopnosti vcítenia sa do druhých ľudí a nevníma prípadné poškodenie. Súd ďalej predvolal ako svedka bývalú novinárku Ninu Kodymovú.

Jana Fabiánová je dcérou hviezdnej Nade Urbánkovej (Zdroj: profimedia.sk)

Tá v roku 1999 o spomínanom psychiatrovi vydala článok. Jedna zo žien, ktorá sa liečila v Bohniciach, jej porozprávala o tom, ako ju sexuálne zneužíval. Viac textov však už nenapísala, pretože ženy viac nechceli hovoriť. „Liečila sa v Bohniciach zo závislostí, bola dlhodobo zneužívaná a nútená k sexuálnemu kontaktu. Vyhrážal sa jej doktor Cimický, že jej urobí elektrošoky, pokiaľ o tom bude hovoriť,“ šokovala svojimi slovami Kodymová.

Ďalšia žena sa podľa nej u Cimického liečila so psychickými problémami a on ju nútil k dotykom a orálnemu sexu. „Báli sa o tom hovoriť, že im nikto nebude veriť. Ďalšie zisťovanie som vzdala, pretože som mala strach, že to nikam nepovedie a bála som sa, pretože sa mi vyhrážali, že sa nemám ďalej o písanie pokúšať,“ pokračovala novinárka. A nezostalo len pri odkazoch.

Vraj sa jej to snažili vysvetliť aj osobne. „Šla som domov z práce, dvaja chlapi ma pritlačili, vzali ma za ruku a povedali, že sa na to mám vykašlať a pána doktora nechať na pokoji. Nehlásila som to, pretože som nechcela vydesiť svoju rodinu. Mala som 23,“ dodala na súde.

Psychiater Jan Cimický (Zdroj: Profimedia)