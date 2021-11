KORONAVÍRUS Tvrdé podmienky pre vstup do EP: Covidpas alebo negatívny výsledok testu

Rokovanie Europarlamentu

Zdroj: TASR/AP

BRUSEL - Výnimka z platnosti požiadavky preukázať sa covidpasom pri vstupe do budov Európskeho parlamentu (EP) sa na základe rozhodnutia predsedu Všeobecného súdu Európskej únie týka len niekoľkých osôb, ktoré o to požiadali. Podľa tlačovej agentúry Belga to v nedeľu uviedol hovorca EP.