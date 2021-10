KORONAVÍRUS New York nariadil očkovanie policajtom, hasičom a ďalším verejným zamestnancom

Starosta New Yorku Bill de Blasio

NEW YORK - V meste New York nariadili v stredu povinné očkovanie proti covidu všetkým zamestnancom verejného sektora vrátane policajtov a hasičov. V prípade neuposlúchnutia nariadenia im bude hroziť strata zamestnania. Oznámil to v stredu starosta New Yorku Bill de Blasio, ktorého citovala agentúra AFP.