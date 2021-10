Ako je na tom Miloš Zeman? Hrad mlčí a šíria sa špekulácie, šéf Senátu je netrpezlivý a chce odpovede

Informovala o tom v sobotu webová stránka teleízie Nova. Hovorkyňa zároveň uviedla, že nemocnica sa zaoberá senátnou žiadosťou, ktorá sa týka prognózy vývoja zdravotného stavu prezidenta ČR. Podľa Zemanovej manželky Ivany majú však byť všetci trpezliví, lebo jeho liečba vyžaduje čas.

Okolo prezidentovho stavu panujú nejasnosti

A práve pre nejasnosti okolo Zemanovho zdravotného stavu je kritika nasmerovaná na Kanceláriu prezidenta republiky (KPR), ktorá odmieta poskytnúť požadované informácie, píše spravodajský server tn.nova.cz. Preto predseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) požiadal Hrad o prognózu spôsobilosti Miloša Zemana vykonávať úrad.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

"Pretože sme do piatka odpoveď nedostali, tak som odoslal riaditeľovi ÚVN Miroslavovi Zavoralovi list, v ktorom sa pýtam nemocnice a pána profesora, ako to s pánom prezidentom je. Či je schopný vykonávať svoj úrad," uviedol Vystrčil. Hovorkyňa Jitka Zinke v sobotu oznámila, že nemocnica sa senátnou žiadosťou zaoberá a "so všetkou mierou profesionality a zodpovednosti už pracuje na jej vybavení."