Deviataci, budúci týždeň sa začínajú prijímacie skúšky na stredné školy: Niekoľko dobrých rád, ktoré vám ich trošku uľahčia

BRATISLAVA – Testovanie 9 máte úspešne za sebou a pred vami sa nachádza ďalšia méta, ktorú treba úspešne splniť, ak sa chcete dostať na svoju vysnívanú strednú školu. Je to psychicky náročne obdobie, ktoré hravo zvládnete, ak sa budete držať týchto rád.

Týždeň, v ktorý sa koná prvý termín prijímacích skúšok, je tu. V utorok (2. mája 2023) a v stredu (3. mája 2023) budú testy vypĺňať študenti, ktorí majú záujem o odbornú školu, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych schopností. Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručnosti a nadania, sa prvé kolo prijímacích skúšok bude konať v dňoch 4. mája (štvrtok) a 5. mája (piatok).

Prijímacie konanie je rozdielne podľa škôl, na ktoré sa hlásite. Na väčšine sa píše test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, ktorý dopĺňa aj diktát. Niektoré školy vyžadujú od uchádzačov aj úspešné splnenie testov z anglického alebo nemeckého jazyka, fyziky alebo z náboženstva. V predstihu si zistite, čo vyžaduje škola pre prijatie, aby ste v deň prijímacej skúšky neboli prekvapení. Neberte testy negatívne. Dávajú každému študentovi rovnakú príležitosť vyniknúť a preveriť jeho vedomosti.

Možno vám pomôže zopár rád

1. Zistite, čo vyžaduje škola pre prijatie

Informácie o úspešnom prijatí a kritériách majú školy rozdielne a väčšinou zverejnené na svojej stránke. Veľkú mieru zohrávajú známky z predchádzajúceho štúdia a výsledky z Testovania 9. Taktiež by ste mali vedieť, z ktorých predmetov budete vykonávať skúšku a čo si máte zopakovať. Testy sú zvyčajne podobné ako „Monitor“, ale slovenský jazyk sa mierne líši. Na začiatku sa píše diktát.

2. Overte si dátumy konania prijímacej skúšky na vašej škole

Vyššie sme vám napísali termíny prvého termínu prijímacích skúšok. Pozor, neprebiehajú počas oboch dní pre jedného študenta. Budete písať testy z rôznych predmetov v priebehu jedného dňa. Ak je o školu veľký záujem, budú prebiehať prijímacie skúšky v obidva dni. Preto si dobre rozmyslite, na ktorý termín pôjdete na akú školu. Zvážte všetky pre a proti. Ak sa uchádzate o viac škôl, vyberte si dve, na ktoré by ste skutočne chceli ísť.

3. Pripravte sa

Všetky vedomosti za pár dní nedoženiete, ale ak si pozriete ešte základné veci, nič tým nepokazíte. Ak cítite, že v niektorých oblastiach si neveríte, práve tie si preopakujte. Či už to bude prepočítanie si zopár príkladov alebo vymenovanie vybraných mien. Určite sa na vás nalepili nejaké vedomosti na základnej škole a na tých môžete stavať test.

4. Zistite, čo si potrebujete doniesť

Na slovenský jazyk vám bude stačiť modré pero, resp. niekoľko. Nikdy sa nespoliehajte len na jedno. Čo budete robiť, ak vám prestane písať? Áno, učiteľky môžu podať pomocnú ruku, ale nespoliehajte sa na to. Na matematiku budete potrebovať kalkulačku a možno aj kružidlo. Všetko si overte. Ak škola nezverejnila, čo si potrebujete priniesť, prineste si všetko, čo si myslíte, že využijete. Nezabudnite teda na pravítko, perá, kružidlo, uhlomer...

5. Nezabudnite na jedlo a vodu

Pitný režim je veľmi dôležitý a to najmä v stresových situáciách. Počasie sa taktiež „umúdrilo“ a teploty sa šplhajú vyššie. Takže pri príprave nezabudnite na fľašku vody. Prihoďte aj nejakú tú čokoládu, desiatu alebo ovsenú kašu. Je to na vás. Zvoľte niečo, čo vám chutí a dodá vám to dostatok energie. Určite nehladujte, lepšie sa vám bude premýšľať s jedlom v žalúdku.

6. Zostaňte pokojní

Večer pred prijímacou skúškou choďte spať skôr, než v iné dni. Pre mierny stres sa vám bude možno zaspávať dlhšie a práve tým „dobehnete“ dostatočný počet hodín. Nastavte si budík na čas, ktorý bude dostatočný na pokojnú prípravu a raňajky. Či už vás budú na skúšky sprevádzať rodičia alebo prídete verejnou dopravou, ubezpečte sa, že tam budete skôr. Toto všetko vám pomôže k tomu, aby ste boli pokojní. Ak cítite mierny stres, odlomte si kúsok čokolády. Príjemná chuť a vysoké množstvo niacínu sú výbornou zbraňou proti stresu.

7. Cíť sa pohodlne

Oblečte sa slušne, ale pohodlne! Neobliekajte si niečo, v čom sa necítite príjemne. Dopomôže to k tomu, že sa nebudete vedieť dobre sústrediť na testy a nebudete pokojní. Zvoľte niečo, v čom sa cítite pohodlne a máte to už odskúšané.

Nestresujte príliš. Dobrá dávka stresu je vhodná, pretože pripraví váš organizmus a mozog na nejakú výzvu, v tomto prípade prijímacie konanie. Do (vašej možno budúcej) školy vstúpte bez stresu a s úsmevom na perách. V komentároch nám môžete napísať, či ste sa dostali na vašu vysnívanú školu a či prijímacie skúšky boli náročné. My vám budeme držať palce!