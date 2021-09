Mala to byť školská rada o COVIDE: Matka spôsobila škandál, nikdy som nemala análny sex!

Stretnutie členov školskej rady sa malo pôvodne venovať pandémii ochorenia COVID-19, v istom momente ale nabralo naozaj nečakaný spád. Jedna z matiek Kara Bellová totiž vstala, aby sa posťažovala na knihu, ktorú škola požičiava v miestnej knižnici. Pod názvom "Out of Darkness (Von z temnoty) pojednáva o veciach určených skôr pre dospelých než pre neplnoleté deti. Kara z nej prečítala aj úryvok, ktorý má naozaj takmer až pornografický charakter.

