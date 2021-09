Infekcia v penise a semenníkoch! Robí KORONAVÍRUS z mužov impotentov?

MNÍCHOV - Zoznam symptómov, ktorými trpia pacienti s dlhodobým Covidom (Long Covid), je rozsiahly. Okrem vyčerpania a bolesti v súčasnosti existujú aj náznaky, že muži by v dôsledku infekcie mohli trpieť problémami s potenciou a plodnosťou. Čo je za tým?

Bolesti hlavy, dýchacie ťažkosti, vyčerpanie, poruchy čuchu a chuti, ako aj problémy s koncentráciou sú len niektoré z mnohých problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť po koronavírusovej infekcii. Medzitým už rôzne štúdie pozorovali viac ako 200 symptómov u pacientov s dlhodobým ochorením Covid. Znovu a znovu sa však objavujú náznaky, že koronavírus by mohol ako dlhodobý dôsledok viesť k poruchám potencie a plodnosti u mužov.

Mníchovský urológ hlási viac ako 50 prípadov

Mníchovský urológ Axel-Jürg Potempa pre BR24 uviedol, že vo svojej praxi už ošetroval viac ako 50 pacientov, u ktorých sa šesť mesiacov po koronavírusovej infekcii vyvinula výrazná erektilná dysfunkcia. Keď sa v marci minulého roka prišlo na to, že koronavírus útočí na cievy, lekár sa obával najhoršieho. Pretože predovšetkým vaskulárny zápal môže viesť k problémom s erekciou.

Stále však na to neexistujú jasné vedecké dôkazy. Napriek tomu niekoľko malých štúdií teraz ukazuje týmto smerom. Lekári napríklad už naozaj objavili čiastočky vírusu v mužských genitáliách. Napríklad v Číne.

Zdroj: Getty Images

Covid-19 objavený v semenníkoch a v zárodkových bunkách

V štúdii publikovanej v časopise Nature v decembri 2020 vedci z oblasti reprodukčnej medicíny uvádzajú, že v semenníkoch a zárodkových bunkách, z ktorých sa tvoria spermie, našli vírusové častice. To zahŕňa spike proteín, ktorý vírus používa na získanie prístupu k bunkám. Vedci nato odobrali vzorky piatim zosnulým s covidom vo veku 51 až 83 rokov.

"Naše výsledky poskytujú dôkaz, že Sars-CoV-2 môže infikovať semenníky a zárodočné bunky, čo naznačuje možné účinky pandémie Covid-19 na spermatogenézu a mužskú plodnosť," uzatvárajú vedci. Na pochopenie mechanizmu sú však potrebné ďalšie štúdie, zdôraznili lekári.

Potempove predpoklady idú aj týmto smerom: „Keďže veľa pacientov zaznamenáva nedostatok testosterónu, predpokladám teraz ďalšie poškodenie buniek v semenníkoch - teda v mieste, kde sa produkuje mužský testosterón,“ hovorí v BR24.

Vírus našli aj v tkanivách penisu

Nový koronavírus však nebol nájdený iba v semenníkoch a v zárodočných bunkách, ale aj v penise. V malej pilotnej štúdii University of Miami na Floride urológovia skúmali dvoch pacientov, u ktorých sa v dôsledku ochorenia Covid 19 vyvinula erektilná dysfunkcia.

Bolo to také vážne, že muži mali mať dokonca penisovú protézu. Do penisu je implantovaná náhrada umelého erektilného tkaniva, ktorá umožňuje erekciu a tým je opäť možný pohlavný styk.

Zdroj: Getty Images

Keď bolo tkanivo odstránené, lekári prvýkrát zistili, že vírusové častice so spike proteínom sa nachádzajú v blízkosti vaskulárnych endotelových buniek penisu. Endotelové bunky lemujú vnútro ciev.

V pilotnej štúdii, ktorá bola publikovaná v PubMed v júli 2021, lekári dospeli k záveru, že rozšírená endotelová dysfunkcia spôsobená infekciou Covid-19 môže viesť k impotencii. Ale aj tu sú potrebné ďalšie štúdie na podrobné pochopenie mechanizmov.

Nedostatok testosterónu u pacientov s Covid-19

Ďalšou stopou, ktorá by mohla dokázať spojenie koronavírusu a impotencie, je testosterón. Lekári už dlho vedia, že mužskí pacienti s ochorením Covid 19 majú nižšiu úroveň. Pretože je testosterón najdôležitejším sexuálnym hormónom u mužov, jeho nedostatok má negatívny vplyv na potenciu a libido. Zatiaľ však nie je jasné, či hladina po chorobe opäť stúpne.

Rôzne štúdie len dokázali, že existuje korelácia medzi závažnosťou priebehu covidu a hladinou tohto hormónu v krvi. Inými slovami: čím nižšia bola hodnota testosterónu u mužov, tým bol priebeh závažnejší.

Je pravdepodobné, že koronavírus môže viesť k problémom s potenciou, ale zďaleka sa to nepreukázalo. Infektológ Christoph Spinner z Klinikum Rechts der Isar to tiež tvrdí: „Či už je možné erektilnú dysfunkciu v súvislosti s ochorením Covid-19 skutočne dokázať jednoznačne, myslím si, že dnes je na to ešte príliš skoro,“ povedal pre BR24.

Zdroj: TASR/AP Photo/David Goldman, File

Očkovanie nespôsobuje problémy s potenciou

Doteraz neexistujú dôkazy o tvrdeniach, ktoré sa často objavujú na sociálnych médiách, že očkovanie proti koronavírusu spôsobuje erektilnú dysfunkciu. Pre mníchovského urológa Severina Rodlera z Univerzity v Mníchove je prípad v tomto ohľade úplne jasný: „Na to existujú pravdepodobne najlepšie dôkazy, a síce, že to tak nie je,“ cituje lekára BR24. Pretože ani v schvaľovacích štúdiách výrobcov, ani v bezpečnostnej správe Inštitútu Paula Ehrlicha (PEI) neboli takéto vedľajšie účinky uvedené alebo hlásené a pozorované.