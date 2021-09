Prevratný objav vedcov: TOTO spôsobuje trombózu po vakcíne AstraZeneca, dá sa liečiť

Už v marci, keď sa v mozgoch očkovaných ľudí z Astrazenecy vyskytli zriedkavé, ale niekedy smrteľné prípady trombózy sínusových žíl, ako prví skúmali príčinu nemeckí vedci. Lekársky tím vedený Lindou Schönbornovou a Andreasom Greinacherom z University of Greifswald teraz publikoval štúdiu v renomovanom časopise New England Journal of Medicine, ktorá vysvetľuje, čo presne sa za týmito problémami ukrýva.

Podľa Greinachera je výskyt trombóz v druhom týždni po očkovaní typický pre protilátkovú reakciu. Tím teraz môže vedecky potvrdiť, že chybná protilátková reakcia v konkrétnom prípade vyvoláva aj zriedkavý vedľajší účinok.

Čo sa deje u očkovaných s vedľajším účinkom trombózy: Okrem požadovaných protilátok proti spike proteínu koronavírusu ich telo produkuje aj ďalšie protilátky, ktoré sa viažu na krvné doštičky. To vytvára takzvané imunitné komplexy, tiež známe ako komplexy PF4, píše v tlačovej správe Nemecká spoločnosť pre transfúznu medicínu a imunohematológiu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matthias Schrader, File

Toto je príčinou trombózy

„Normálna imunitná reakcia vedie k tomu, že do jedného až dvoch týždňov sa vytvorí veľké množstvo protilátok proti komplexom PF4,“ vysvetľuje Greinacher. Tie sa zase viažu na špecifický receptor - čo spôsobuje, že sa krv zhlukuje a vytvárajú sa krvné zrazeniny.

Potom môžu upchať krvný obeh. Ak migrujú do mozgu, dochádza k trombóze sínusových žíl, ktorá je zriedkavá, ale smrteľná, ak sa nelieči. Lekárski odborníci označujú túto komplikáciu ako Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT), teda vakcínou vyvolaná trombotická trombocytopénia.

Bolesti hlavy, ktoré postihnutí často popisujú, nie sú dôsledkom trombózy, ale varovným signálom, vysvetľujú lekári.

„VITT sa dá často vyhnúť rýchlou liečbou antikoagulačnými liekmi,“ je presvedčený Greinacher. Lekári z Greifswaldu už dávnejšie vyvinuli dva testy, ktoré môžu lekári použiť na vyšetrenie protilátok potenciálne postihnutých ľudí.

Zdroj: Getty Images

Terapia sa výrazne zlepšila

Špecialisti na transfúzie medzitým našli možnosť terapie prostredníctvom infúzie určitých proteínových častíc. Získavajú sa z krvi zdravých ľudí. „Imunoglobulíny blokujú receptory Fc, a tým zabraňujú imunitným komplexom aktivovať krvné doštičky,“ vysvetľuje Greinacher. Je to veľmi dobrá správa pre postihnutých. Pretože: „Zatiaľ čo predtým viac ako polovica postihnutých pacientov zomrela v prvých týždňoch, 9 z 10 pacientov teraz prežije.“

Podľa nedávno publikovanej štúdie problematické protilátky u väčšiny pacientov s VITT opäť zmiznú do troch mesiacov. „Napriek VITT by títo pacienti tolerovali druhé očkovanie bez komplikácií,“ hovorí špecialista na transfúzie Greinacher.

Pre istotu však odporúča pri druhej dávke prejsť na vakcínu mRNA. Neexistujú žiadne náznaky podobného vedľajšieho účinku s prípravkami od spoločností Biontech/Pfizer a Moderna.

Predseda Nemeckej spoločnosti pre transfúznu medicínu a imunohematológiu Hubert Schrezenmeier zdôrazňuje dôležitosť výskumu z Greifswaldu: „Vďaka týmto poznatkom sa vakcína Astrazeneca môže naďalej používať a v súčasnosti existujú možnosti liečby veľmi zriedkavých trombóz.“