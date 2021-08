Z Kábulu odletia posledné evakuačné lety Británie: Stovky Afgancov ostanú uväznení v krajine

"Blížime sa ku koncu evakuácie, ktorú ukončíme v priebehu dnešného dňa... Na odlet čaká ešte niekoľko civilných lietadiel, je ich však len veľmi málo," uviedol Carter. Ten dodal, že po evakuácii civilistov bude potrebné na zostávajúcich lietadlách z Afganistanu vyviesť aj príslušníkov britskej armády.

Chief of the Defence Staff General Sir Nick Carter said that the UK military is still facing a 'very demanding threat' in Afghanistan and Britain should be 'holding its breath' as the final evacuation planes leave Kabul.



