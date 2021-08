Zomrel bývalý prezident a diktátor Hisséne Habré odsúdený za vojnové zločiny

Osemročná Habrého vláda bola v rokoch 1982 až 1990 poznačená brutálnymi zásahmi proti odporcom režimu, pri ktorých podľa odhadov zahynulo vyše 40.000 ľudí. Pre tieto násilné praktiky bol Habré svojho času označovaný za "afrického Pinocheta", podľa bývalého čilského diktátora Augusta Pinocheta.

Habré po svojom zvrhnutí utiekol do Senegalu a viac než 20 rokov žil v ústraní so svojou rodinou na bohatom predmestí Dakaru. V roku 2013 ho zatkli a postavili pred osobitný tribunál zriadený na základe dohody Africkej únie so Senegalom.

Habrého v roku 2016 usvedčili v Dakare z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, z ktoré bol odsúdený na doživotie.