FOTO Blondínka (21) si nechala napichať zadok: Lekári sú zdesení, nie je jej čo závidieť

LOS ANGELES - Influencerka a modelka Danii Banksová z Kalifornie má za sebou sériu skrášľovacích zákrokov, pričom značnú sumu investovala najmä do svojej sedacej časti. Experti na plastickú chirurgiu zo známej televíznej šou však boli zdesení z výsledkov práce svojich kolegov a varovali ju pred rizikami ďalších procedúr.

Danii Banksová sa stala ďalšou hviezdou televíznej šou Botched o nevydarených plastických operáciách. V roku 2014 podstúpila na Miami zákrok s cieľom získať guľatý brazílsky zadoček. Stálo ju to 10 000 dolárov (takmer 8500 eur), ale výsledok práce plastických chirurgov sa skončil katastrofou. V televízii vysvetľuje, že procedúra prebiehala v suteréne liečebných kúpeľov. Keď sa jej lekári Paul Nassif a Terry Dubrow spýtali, akú látku si dala aplikovať do tela, tak iba mykla plecami a povedala, že nevie. "Urobili dva otvory, jeden na každú stranu a potom naplnili obrovské striekačky, ktoré mi následne vpichli," povedala blondínka.

Chirurgovia takýto postup kritizovali a spochybnili aj použitú látku. Nelegálne alternatívy môžu viesť ku katastrofálnym výsledkom, čoho dôkazom je aj Banksová. V jej prípade záhyb pod pravou časťou zadku úplne opadol, preto jej neodporúčajú, aby si túto oblasť dala vyplniť tukom. "Tukové injekcie aplikované do sedacej časti tela patria medzi najnebezpečnejšie zákroky v plastickej chirurgii, pretože medzi malými cievami sedacieho svalu a hlavnou žilou privádzajúcou krv do srdca a pľúc je iba veľmi malá vzdialenosť. Ak sa do nej dostane tuk, hra skončila," varovali Dubrow a Nassif.

Danii navyše radia, aby sa vzdala akýchkoľvek ďalších zákrokov. Tá síce ocenila ich užitočnú radu, ale neskôr uviedla, že zvažuje, že niečo opäť vyskúša. "Stále môžem hľadať spôsoby, ako tieto nedokonalosti napraviť," vyhlásila. Nuž, komu niet rady, tomu niet pomoci.