KORONAVÍRUS Nečakaný vedlajší účinok tela na jednu z vakcín: Zväčšuje prsia, má to však háčik!

Prevencia voči koronavírusu vo svete má, zdá sa, aj svoju príjemnejšiu, odvrátenú stránku. Na sociálnej sieti už dostala anglický slangový výraz "Pfizer Boob Job" a ako už názov sám napovedá, príznak zväčšených pŕs u žien nastáva po očkovaní sa vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech. Všetko dali do pohybu sociálne siete, no najmä v Austrálii, kde sa ženy svojími novými košíčkami chvália. Téme sa venoval zahraničný portál news.com.au.

Women who have had #Pfizer #vaccine are claiming their breasts have grown bigger after having jab.



As reported by GreatGameIndia earlier, women who were recently vaccinated may show symptoms of Breast Cancer as side-effect of vaccine. https://t.co/uLB03QQRC9