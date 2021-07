Expert hovorí o obrovskom úspechu: Vakcína v Anglicku zachránila takéto množstvo životov!

LONDÝN - Vakcináciou proti covidu-19 sa v Anglicku predišlo asi 60-tisíc úmrtiam. V rozhlasovom rozhovore to vo štvrtok uviedol zdravotnícky expert britskej vlády Jonathan Van-Tam, ktorý hovoril o "skutočne obrovskom" úspechu. Spravodajca BBC však v komentári poznamenáva, že uvedený počet údajne zachránených životov je mierne prehnaný.

Van-Tam vychádza totiž z analýzy úradu pre verejné zdravie Public Health England (RP), ktorá hľadala odpoveď na otázku, koľko úmrtí po nákaze koronavírusom by nastalo bez vakcín a zároveň bez zavedenia nových protiepidemických reštrikcií. "Nemalo by ale byť prekvapením, že takýto model naznačuje, že vakcíny mohli len v Anglicku zachrániť desaťtisíce životov," hodnotí analytik BBC Robert Cuff. Dodal, že aj pri jednoduchej aplikácii minulého podielu smrteľných prípadov na počet nákaz zaznamenaný v tomto roku by mohol rozdiel v počtoch úmrtí byť v rádoch tisícov.

Podľa RP pritom vakcinácia zabránila asi 22 miliónom infekcií vírusom SARS-CoV-2. Van-Tam o odhadoch informoval v diskusnej relácii stanice Radio 1, do ktorého sa zapájali aj ľudia, ktorí vyjadrovali obavy z očkovania proti covidu-19. Poradca vlády vo vysielaní okrem iného povedal, že čím viac obyvateľov bude naočkovaných, tým nižšia bude pravdepodobnosť nového "lockdownu".

Vysoká zaočkovanosť v Británii

Británia sa radí ku krajinám s najvyšším podielom zaočkovaných obyvateľov, aspoň jednu dávku vakcíny tu dostalo skoro 90 percent dospelých, zatiaľ čo očkovanie má ukončených 71,4 percenta dospelej populácie. Spojené kráľovstvo svoju očkovaciu kampaň začalo už v prvej polovici decembra potom, čo ako prvá krajina na svete povolilo nasadenie covidovej vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Krajina s viac ako 65 miliónmi obyvateľov zaznamenala od začiatku pandémie približne 129 500 úmrtí, ktoré nastali najneskôr 28 dní po pozitívnom teste na koronavírus. Na úmrtných listoch sa covid-19 v Británii objavil medzi priečnou smrti vo viac ako 153-tisíc prípadoch.

Nová vlna

V poslednom čase počty hlásených úmrtí spojených s koronavírusom opäť rastú v nadväznosti na novú vlnu nákazy. Obete však nepribúdajú zďaleka tak rýchlo ako pri predchádzajúcich vlnách epidémie, navyše počty infekcií niekoľko posledných dní klesajú. Vo štvrtok Británia oznámila 31 117 nových prípadov, čo je skoro o 9000 menej ako pred týždňom. Zároveň prvýkrát za posledný mesiac klesla bilancia nemocničných pacientov s koronavírusom, ktorá je tesne nad 6000. Na vrchole zimnej vlny epidémie registrovala Británia skoro 40-tisíc hospitalizovaných.