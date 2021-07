Vedci a lekári kritizujú Johnsona za uvoľňovanie opatrení: Ide podľa nich o nebezpečný a neetický experiment

LONDÝN - Viac ako 100 vedcov a lekárov z rôznych krajín sveta vyzvalo britského premiéra Borisa Johnsona, aby odložil "nebezpečné a predčasné" uvoľňovanie opatrení v Anglicku, pokým nebude proti koronavírusu zaočkovaných viac ľudí. Informoval o tom v stredu denník The Guardian.

Spojené kráľovstvo v stredu hlásilo – prvýkrát od januára – vyše 30.000 nových prípadov nákazy koronavírusom za deň. Zároveň bol zaznamenaný viac než 40-percentný nárast v počte hospitalizácií a úmrtí. Britská vláda sa pritom v súčasnosti pripravuje na zrušenie všetkých epidemiologických reštrikcií v Anglicku, k čomu by malo dôjsť 19. júla.

Výzvu Johnsonovi adresovalo viac než 100 medzinárodných expertov v liste zverejnenom v odbornom zdravotníckom časopise The Lancet.

Autori varovali, že ak Británia 19. júla napriek rozširujúcej sa tretej vlne pandémie skutočne uvoľní opatrenia, nakazia sa ďalšie milióny ľudí. Podľa nich hrozí, že celá jedna generácia ľudí bude mať chronické zdravotné problémy súvisiace s tzv. dlhým covidom, dôsledky ktorého môžu byť citeľné aj celé desaťročia.

Podľa zdrojov z britskej vlády sa – bez ohľadu na počty nových prípadov – o odklade uvoľnenia opatrení neuvažuje. K zmene by mohlo dôjsť len v prípade, že by sa v krajine začal šíriť nejaký nový, mimoriadne nebezpečný variant vírusu.

Prudký nárast prípadov, ktorý bude podľa aktuálnych prognóz v ďalších týždňoch pokračovať, zrejme spôsobil nový variant delta. O dva týždne by počet prípadov mohol prekonať zimné maximum 68.000 a do konca júla dosiahnuť šesťmiestne číslo. Vládni experti tvrdia, že tento nárast je v súlade s prognózami a počas letných mesiacov by narastal aj bez uvoľnenia opatrení.

Podľa autorov článku v časopise The Lancet rýchle šírenie nákazy vytvorí "úrodnú pôdu pre vznik variantov odolných voči vakcínam" a spôsobí veľké komplikácie zdravotníkom vyčerpaným z predchádzajúcich vĺn šírenia nákazy.

"(Britská) vláda sa podľa nášho názoru pripravuje na nebezpečný a neetický experiment," uviedli vedci a lekári s viac ako desiatich krajín sveta, medzi ktorými sú renomovaní experti ako Chaand Nagpaul, Eric Topol, David King či Martin McKee.

Johnsonov kabinet by mal podľa nich oddialiť úplné znovuotvorenie krajiny dovtedy, kým nebude vysoká úroveň zaokčovanosti vo všetkých vekových skupinách vrátane adolescentov.