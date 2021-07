Kamera zachytila šokujúci moment: VIDEO Blesk zasiahol auto a zničil elektroniku, čo sa stalo s posádkou?

Lovec búrok získal v americkom štáte Kansas pôsobivé a zároveň desivé zábery. Na ulici neďaleko Waverly náhle niekoľkokrát zasiahol gigantický blesk auto pred ním. Video spôsobilo rozruch na sociálnych sieťach.

Carl Hobi bol 25. júna 2021 poľovať na búrky, keď pred ním náhle udrel blesk do SUV. Do vozidla udrel asi štyrikrát alebo päťkrát. Sedela v ňom rodina s tromi deťmi. Našťastie sa však nikto nezranil. „Boli úplne šokovaní,“ uviedol lovec búrok pre Newsweek. Automobil však nemal také šťastie: "Auto bolo mŕtve. S najväčšou pravdepodobnosťou je určené za celkový odpis."

