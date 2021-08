Obrovský hackerský útok: Na dark webe sa objavili odcudzené údaje o milióne kreditných kariet

MOSKVA - Na tzv. dark webe sa objavili prihlasovacie údaje z asi milióna kreditných kariet občanov USA a ďalších krajín. Podľa televízie CNBC za krádežou dát je pravdepodobne skupina hackerov All World Cards spájaná s Ruskom.

Televízia CNBC zverejnila upozornenie All World Cards v ruštine, že "zverejňuje" údaje o milióne bankových kariet. Na videu ani v sprievodnom texte však nie je dôkaz o tom, že hackerská skupina je ruská.

Podľa analytikov zo spoločnosti Q6 zaoberajúcej sa počítačovou bezpečnosťou sú údaje o bankových kartách ponúkané iným kyberzločincom. Spojené štáty v poslednom čase pripísali hackerom z Ruska niekoľko veľkých počítačových útokov - ich terčom boli napríklad poskytovateľ IT riešení Kaseya, produktovod spoločnosti Colonial Pipeline i najväčší svetový producent mäsa JBS.

Vo všetkých týchto prípadoch podľa Washingtonu útok vykonali po rusky hovoriaci hackeri, ktorí však neboli spojení s úradmi Ruskej federácie a pri útoku použili tzv. ransomvér. USA už dlhší čas žiadajú od Ruska potlačenie aktivít hackerov pôsobiacich z jeho územia. Washington má podozrenie, že skupina ART29, známa aj pod názvom Cozy Bear, je spojená s ruskou vojenskou rozviedkou GRU a ruskú vlád preto obviňuje zo zodpovednosti za viacero kybernetických útokov.

Agentúra Bloomberg v júli s odvolaním sa na vlastné zdroje informovala, že hackeri z Cozy Bear prenikli do počítačového systému celoštátneho vedenia Republikánskej strany. V roku 2016 bola táto skupina obvinená z vniknutia do počítačových systémov inštitúcií Demokratickej strany a začiatkom tohto roka aj z rozsiahleho útoku na IT spoločnosť SolarWinds.

Rusko všetky obvinenia americkej strany opakovane odmietlo. Americký prezident Joe Biden odovzdal v júli v Ženeve ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi zoznam 16 kľúčových sektorov, ktoré by nemali podliehať počítačovým útokom. Putin uviedol, že obe strany sa dohodli, že začnú konzultácie o kybernetickej bezpečnosti.