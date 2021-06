Biden odletel do Európy na summity: Cikády spôsobili meškanie novinárskeho lietadla

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden v stredu odcestoval z Washingtonu do Európy na sériu summitov so spojencami a na osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Biden povedal, že táto cesta bude dokazovať silu transatlantického spojenectva. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

"Dať Putinovi a Číne najavo, že Európa a Spojené štáty sú zomknuté," odpovedal Biden pri nastupovaní do lietadla Air Force One blízko Washingtonu na otázku, aký je cieľ jeho rušnej cesty do Británie, Belgicka a Švajčiarska, kde sa stretne s lídrom Kremľa. Ide o prvú Bidenovu zahraničnú cestu v úrade prezidenta. Zúčastní sa na niekoľkých summitoch: so skupinou krajín G7, s partnermi z Európy a NATO a potom bude mať priame stretnutie s Putinom.

Šéf Bieleho domu (78) smeruje najprv do Británie na spomínaný summit G7 v prímorskom rezorte v anglickom grófstve Cornwall od piatka do nedele. Odtiaľ pôjde na návštevu kráľovnej Alžbety II. do Windsorského hradu a potom odletí do Bruselu, kde v rýchlom slede absolvuje summity s vojenskou alianciou NATO a Európskou úniou. Skončí v Ženeve, kde sa na budúcu stredu stretne s Putinom.

Svet sa ešte stále dostáva z ničivých dôsledkov pandémie koronavírusu, ale Biden si dal za úlohu týmto diplomatickým maratónom vrátiť USA do pozície lídra. Okrem naliehavých výziev, ako napríklad zvýšiť počet darovaných vakcín chudobnejším krajinám a znovu po pandémii vzkriesiť ekonomiky, chce Biden vyriešiť ešte jednu, ťažšiu úlohu – zhromaždiť demokracie do tábora proti Rusku a Číne. "Toto je rozhodujúca otázka našich čias," napísal Biden pred cestou v denníku Washington Post. Biden sa teda vracia k tradičnej americkej diplomacii po štyroch rokoch vládnutia Donalda Trumpa, ktorý nadbiehal autokratom a oslaboval multilateralizmus, píše AFP.

Očakávania ohľadne summitu s Putinom sú také nízke, že keby sa dosiahla "väčšia stabilita" v americko-ruských vzťahoch, pokladalo by sa to za úspech, tvrdia americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a ďalší predstavitelia Bieleho domu.

Lietadlo obsadili cikády

Americkí reportéri cestujúci do Británie na prvú zahraničnú cestu prezidenta USA Joea Bidena meškali sedem hodín, lebo ich špeciálne lietadlo obsadili cikády. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.

Oblasť amerického hlavného mesta Washington patrí medzi časti krajiny, ktoré zaplavili cikády z Roja X (alebo Roja desať, po anglicky Brood X). Ide o obrovský výskyt hlučných jedincov hmyzu, ktoré sa každých 17 rokov vynoria zo zeme. Prudko narážajú do pohybujúcich sa vozidiel a nič netušiacich okoloidúcich ľudí.

Cikády neušetrili ani Bidena, ktorý cestoval na svoju prvú zahraničnú cestu, a to práve do Európy, kde sa stretne so spojencami z EÚ a NATO a tiež s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Keď sa Biden pred nástupom na palubu lietadla Air Force One pri Washingtone rozprával s cestujúcimi novinármi, zmietol si z ramena cikádu. "Pozor na cikády," povedal šéf Bieleho domu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky

Nie je jasné, ako cikády narušili mechaniku novinárskeho lietadla. K meškaniu letu v utorok neskoro večer prispelo aj počasie a odpočinok posádky. Nakoniec toto lietadlo nahradili iným strojom a ten vzlietol v stredu krátko po 04.00 h.

Novinárske špeciálne lietadlo bolo vybavené za pomoci Bieleho domu a žurnalisti sa v ňom vezú na vlastné náklady. Neočakáva sa, že meškanie bude mať nejaký vplyv na spravodajské pokrývanie Bidenovej návštevy Európy, dodala AP.

Biden priletel do Británie, kde začína svoju cestu po Európe

Americký prezident Joe Biden v stredu priletel do Spojeného kráľovstva, kde začína svoju cestu po Európe. Informovala o tom agentúra AFP. Prezidentský špeciál Air Force One s Bidenom na palube pristál na základni britského Kráľovského letectva (RAF) Mildenhall v anglickom grófstve Suffolk. Prezident má ešte v stredu absolvovať rozhovor s príslušníkmi amerických vzdušných síl, ktorí sú na tejto základni umiestnení.