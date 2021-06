Šokujúce výsledky skúmania útoku na Kapitol: Vláda a polícia úplne zlyhali, v správe chýbajú odpovede!

Do budovy Kapitolu vo Washingtone vtrhli 6. januára stovky prívržencov exprezidenta Donalda Trumpa v čase, keď tam členovia oboch komôr Kongresu hlasovali o definitívnom potvrdení víťazstva jeho súpera Joea Bidena vo vlaňajších prezidentských voľbách.

Správa z vyšetrovania tohto incidentu prináša nové detaily o policajtoch nasadených v prvej línii, ktorí utrpeli chemické popáleniny, poranenia mozgu či zlomeniny. Ako povedali senátorom, po tom, čo došlo k zlyhaniu velenia, nedostali od svojich nadriadených nijaké inštrukcie ako postupovať. Správa hovorí okrem iného o nedostatočnom výcviku kapitolskej polície a príprave na prípadný útok.

Správa Senátu odporúča okamžité zmeny, ktoré by šéfovi kapitolskej polície poskytli väčšie právomoci, zaistili by lepšie plánovanie a vybavenie orgánov činných v trestnom konaní a zefektívnili by zhromažďovanie spravodajských informácií medzi federálnymi agentúrami.

Ako konštatuje agentúra AP, správa neskúma príčinu útoku, ani to, aký vplyv mal na dianie Donald Trump, ktorý svojich podporovateľov bezprostredne predtým vyzýval, aby "bojovali" a zvrátili tak volebné výsledky, v ktorých utrpel porážku. Násilnosti sa v zverejnenej správe nepopisujú ako "vzbura", hoci vzburou boli, komentuje AP.

"Táto správa je dôležitá preto, že nám umožní spraviť okamžité zlepšenia bezpečnostnej situácie v Kapitole," povedal senátor za štát Michigan Gary Peters, predseda senátneho výboru pre vnútornú bezpečnosť a vládne záležitosti. "Neprináša však odpovede na niektoré z podstatných otázok, ktorým musíme - ako krajina i ako demokracia - čeliť," dodal. Správa vychádza dva týždne po tom, ako republikáni zablokovali vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie, ktorá by priniesla ešte rozsiahlejšie preskúmanie útoku na Kapitol.