Fínska premiérka čelí kritike: Musí vrátiť 14-tisíc eur, ktoré minula na rodinné raňajky

Počas uplynulého víkendu 35-ročná Marinová prisľúbila, že spätne zaplatí vyše 14.000 eur, ktoré dostala ako príspevky za raňajky a studené jedlá podávané od nástupu do úradu pred viac ako 1,5 rokom v jej rezidencii Kesäranta v Helsinkách. "Pretože sa objavili otvorené otázky ohľadom príspevkov na jedlo, danú sumu zaplatím sama," napísala Marinová v sobotu na Twitteri. "Ako premiérka som o tento benefit nežiadala a nebola som ani zapojená do rozhodovania o ňom," uviedla na sociálnej sieti.

Koska ateriaetuun liittyy avoimia kysymyksiä, maksan tähän liittyvät kustannukset itse ja varmistan, että Kesärantaan ja pääministerin palveluihin liittyvien ohjeiden asianmukaisuus tarkistetaan ja tarvittaessa ohjeet päivitetään. — Sanna Marin (@MarinSanna) May 29, 2021

V utorňajšom rozhovore pre stanicu MTV3 dodala, že v budúcnosti si "preplatenie takýchto výdavkov nárokovať neplánuje, a to napriek tomu, že to má byť v súlade s pravidlami". Príslušných predstaviteľov vyzvala, aby rýchlo rozhodli, či sú tieto príspevky na stravu zákonné a či by mali byť spätné platby zdanené.

Minulý týždeň bulvárny denník Iltalehti informoval, že premiérka mesačne žiadala o preplatenie zhruba 300 eur za rodinné raňajky. Po tom, čo polícia i daňové úrady prisľúbili, že sa na tieto platby pozrú, Marinovej kancelária oznámila, že účet za raňajky a iné studené jedlá predstavuje sumu 845 eur týždenne.

Opozícia dúfa v ovplyvnenie voličov v lokálnych voľbách

Opozícia dúfa, že tento incident ovplyvní rozhodovanie voličov v lokálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia vo Fínsku o dva týždne, v neprospech Marinovej Fínskej sociálnodemokratickej strany (SDP). Viaceré osobnosti zo súčasnej stredoľavicovej vládnej koalície, ako aj Marinovej predchodca Antti Rinne však vyjadrili premiérke podporu.

Od decembra 2019, keď Marinová nastúpila na post šéfky vlády, si udržiava relatívne vysokú podporu verejnosti a jej vláde sa pripisujú úspechy v boji s pandémiou nového koronavírusu v krajine, ktorá je, čo sa týka počtu nakazených, jednou z najmenej zasiahnutých. Jej strana je však v aktuálnych prieskumoch verejnej mienky až za opozíciou a krajne pravicová strana Praví Fíni by mohla v komunálnych voľbách 13. júna podľa odhadov získať rekordný počet hlasov.